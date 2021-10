CarPlay bestuurt in de toekomst airco, geluidsinstallatie en stoelen van je auto

Met CarPlay spiegel nu nog alleen de functies van je iPhone op het infotainmentsysteem van je auto. Volgens een rapport wil Apple de functie echter uitbreiden. CarPlay moet dan allerlei functies van je auto kunnen besturen.

Lees verder na de advertentie.

CarPlay bedient je hele auto

Hoewel het nog wel jaren kan duren voordat een Apple Car wordt aangekondigd, zit Apple in veel auto’s van zijn klanten. Althans, op een vrij basale manier. Via CarPlay spiegel je de functies van je iPhone op het scherm van het infotainmentsysteem van je auto, om deze zo handig en vooral veilig beschikbaar te maken tijdens het rijden.

Volgens Bloomberg is Apple echter bezig de volgende stap. Er wordt naar manieren gekeken om CarPlay te gebruiken voor de bediening van onder meer de airco, geluidsinstallatie en stoelen in je auto.

Project IronHeart

Het project, dat naar verluidt ‘IronHeart’ heet, lijkt dus een poging van Apple om het bedienen van voertuigfuncties in CarPlay te bouwen. Het is niet bekend hoe ver het project al gevorderd is en of deze nieuwe functies ooit het daglicht zullen zien.

In het rapport staat dat ‘IronHeart’ gebruikt zou kunnen worden voor stoelverstelling, bediening van de geluidsinstallatie, ventilatoren, ontdooiers en weergave en regelen van de binnentemperatuur. Volgens geruchten wil Apple ook toegang tot de snelheidsmeter, brandstofmeter en toerenteller.

Voor veel van deze functies bestaan al toepassingen van derden, maar die ontwikkelen de autofabrikanten vaak zelf. Apple zou streven naar een uniforme standaard voor deze gegevens.

Investeringen van Apple in de voertuigsector

Het rapport laat weten dat het project nog in een vroeg stadium verkeert. Om een uniforme standaard te creëren, moet Apple eerst samenwerken met de autofabrikanten. En die staan erom bekend dat ze niet graag meewerken aan dat soort initiatieven.

Dat Apple investeert in de voertuigsector blijkt overigens niet alleen uit de geruchten rondom CarPlay en de Apple Car. Zo is er ook de functie CarKey waarmee je iPhone je autosleutel wordt. Nog voor de release van iOS 15 heeft Apple de functie uitgebreid om samen te werken met de U1-chip voor ultra wideband. Hierdoor kun je je auto bijvoorbeeld alleen starten als je iPhone ook echt ín de auto is.

Tips voor de beste apps die je nu al met CarPlay kan gebruiken? Kijk vooral onderstaande video.