CarPlay krijgt Apple Intelligence: deze 3 functies komen eraan

Niet alleen je iPhone, iPad en Mac krijgen er functies bij met Apple Intelligence, ook CarPlay wordt uitgebreid met de nieuwe techniek. Dit gaat er veranderen!

CarPlay krijgt Apple Intelligence

Apple heeft de eerste functies van Apple Intelligence uitgerold in de Verenigde Staten. Gebruikers daar kunnen aan de slag met features als Schrijfhulp, Genmoji en de vernieuwde versie van Siri. Met iOS 18.1 en iPadOS 18.1 wordt Apple Intelligence geïntroduceerd op de iPhone en iPad. Ook de Mac wordt uitgebreid met nieuwe AI-functies, maar dat is niet alles. Apple Intelligence komt namelijk ook naar CarPlay.

Het gaat om de nieuwe generatie van Siri die straks ook beschikbaar is bij CarPlay. Apple’s spraakassistent krijgt een nieuw ontwerp, want de randen van je iPhone, iPad, Mac of CarPlay-scherm lichten bij Apple Intelligence op zodra Siri actief is. Dat is een groot verschil met de huidige versie van Siri, die als een klein bolletje op het scherm verschijnt. Door Apple Intelligence krijgt Siri toegang tot veel meer taalmodellen, waardoor de spraakassistent natuurlijker klinkt en slimmer is. Zo gaat het uitspreken van (straat)namen veel beter.

Meldingen stilgehouden (of juist niet)

Wil je niet afgeleid worden tijdens het rijden? Dan introduceert Apple Intelligence nog een handige verbetering bij de focus ‘Autorijden’ voor CarPlay. Deze focus bestaat al, maar Reduce Interruptions werkt beter met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze functie zorgt ervoor dat meldingen stilgehouden worden als je navigeert via CarPlay. Apple Intelligence maakt straks onderscheid tussen relevante en irrelevante notificaties.

Daarvoor maakt Apple Intelligence gebruik van taalmodellen. Aan de hand van deze modellen worden berichten geanalyseerd, zodat alleen belangrijke berichten doorgelaten worden tijdens het autorijden. Zo word je niet onnodig afgeleid door meldingen of berichten. Krijg je heel veel meldingen? Dan kan Siri met behulp van Apple Intelligence een korte samenvatting voorlezen via CarPlay, zodat je niet alle berichten zelf hoeft te lezen.

Apple Intelligence in Nederland

CarPlay krijgt er met Apple Intelligence dus een aantal handige functies bij. Siri wordt veel slimmer en heeft minder moeite met het uitspreken van straatnamen. Bovendien raak je minder snel afgeleid door de verbetering van Reduce Interruptions. Wil je toch weten waarover de berichten gaan die je hebt ontvangen? Dan is het mogelijk om alle meldingen samen te laten vatten door Apple Intelligence.

In Nederland en België moeten we nog even wachten op de nieuwe techniek, want Apple Intelligence komt pas in april 2025 beschikbaar. Dat is ook het moment dat je Apple Intelligence bij CarPlay kunt gebruiken, mits je iPhone werkt met de nieuwe technologie. Apple heeft aangekondigd dat we in het voorjaar de kernfuncties kunnen gebruiken. Dat zijn features als Schrijfhulp, Genmoji en de vernieuwde versie van Siri. Nog even geduld dus, want Apple Intelligence komt naar de Europese Unie.