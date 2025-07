Apple brengt 12 (!) nieuwe achtergronden naar CarPlay: dit zijn ze

Apple brengt dit jaar niet alleen nieuwe functies naar CarPlay, het besturingssysteem krijgt ook véél meer achtergronden. Dit zijn ze!

CarPlay in iOS 26

Er komen nieuwe functies voor CarPlay aan! Apple brengt met iOS 26 niet alleen verbeteringen naar de iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met meer features. Dat is niet alles, want CarPlay krijgt er ook véél meer achtergronden bij. In de nieuwste softwareversie wordt het besturingssysteem voor de auto uitgebreid met maar liefst twaalf nieuwe wallpapers. Deze achtergronden passen bij het vernieuwde ontwerp van iOS 26.

Eén van de belangrijkste veranderingen in iOS 26 is de nieuwe interface. Apple introduceert Liquid Glass, waardoor veel elementen transparant en van glas lijken. Dit nieuwe design zien we ook terug in CarPlay, zo wordt de menubalk aangepast en krijgen vrijwel alle Apple-apps een vernieuwde indeling. Bij dit ontwerp horen natuurlijk ook nieuwe achtergronden, waarvan er maar liefst twaalf naar CarPlay komen. Dit zijn ze:

Meer achtergronden

Met iOS 26 krijgt CarPlay er veel meer achtergronden bij, die bij het nieuwe ontwerp van het besturingssysteem passen. De nieuwe wallpapers zijn meer dan welkom, want ook in iOS 26 is het nog steeds niet mogelijk om een eigen afbeelding als achtergrond in te stellen. Dat betekent dat je afhankelijk bent van de achtergronden die Apple beschikbaar stelt in CarPlay. Door de nieuwe wallpapers heb je vanaf iOS 26 weer iets meer keuze bij het personaliseren van het besturingssysteem voor de wagen.

Helaas neemt Apple in iOS 26 ook afscheid van een aantal achtergronden bij CarPlay. Alle wallpapers van iOS 18 worden verwijderd, zodra je de nieuwste softwareversie installeert. Deze achtergronden zijn in iOS 26 niet meer beschikbaar, in plaats daarvan introduceert Apple de wallpapers die passen bij het nieuwe Liquid Glass. Soortgelijke achtergronden zijn beschikbaar op de iPhone en iPad, zodat alle apparaten bij elkaar passen.

Release van iOS 26

Naast de nieuwe achtergronden krijgt CarPlay er veel nieuwe functies bij in iOS 26. Het besturingssysteem krijgt ondersteuning voor AirPlay, waardoor het voor het eerst mogelijk is om video’s af te spelen op het scherm van je auto. Dat kan alleen als de wagen geparkeerd staat, om te voorkomen dat de bestuurder afgeleid raakt tijdens het rijden. Daarnaast kun je in iOS 26 voor het eerst widgets toevoegen aan CarPlay.

Andere verbeteringen zijn ondersteuning voor live activiteiten, een compactere weergave voor telefoongesprekken en snelle reacties op berichten. Deze nieuwe functies komen in september naar CarPlay, want die maand wordt iOS 26 uitgebracht. Dat is ook het moment dat de twaalf nieuwe achtergronden beschikbaar zijn in CarPlay. Wil je weten wanneer je iOS 26 kunt installeren? Lees dan hier meer over de verwachte release van iOS 26!