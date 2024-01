Porsche en Aston Martin geven voorproefje van CarPlay 2.0

2023 had het jaar van de introductie van CarPlay 2.0 moeten worden, maar dat is Apple niet gelukt. Nu geven Porsche en Aston Martin een voorproefje hoe de nieuwe CarPlay bij hun eruitziet.

CarPlay 2.0 in 2024

Met CarPlay tover je het schermpje in je auto om tot een display voor je iPhone. Alle functies van je iPhone die handig zijn tijdens het rijden, zijn hiermee direct toegankelijk, met dezelfde interface die je van je telefoon kent. Maar CarPlay zoals je het nu kent, is al een paar jaar oud. Daarom presenteerde Apple in de zomer van 2022 CarPlay 2.0. De nieuwe versie neemt niet meer alleen één scherm in je auto over, maar gewoon het hele dashboard, tot de snelheidsmeter aan toe.

Oorspronkelijk had Apple belooft dat in 2023 de eerste auto’s met CarPlay 2.0 beschikbaar zouden komen. Maar het jaar ging voorbij zonder een glimp van de nieuwe CarPlay. In de eerste week van 2024 geven twee grote automerken nu echter een voorproefje. Dit moet je zien.

CarPlay in Porsche en Aston Martin

Apple werkt voor CarPlay 2.0 nauw samen met de autobedrijven. Want als er zo veel van een auto wordt overgenomen door je iPhone, wil je wel dat de auto’s zelf nog iets als een merkidentiteit mogen hebben. Hoe dit gaat werken, laten nu de twee luxe merken Porsche en Aston Martin zien.

De preview van de CarPlay-interface van Porsche laat bijvoorbeeld een drietal ronde meters achter het stuur zien, evenals een achtergrondafbeelding met het bekende ‘Pepita’-patroon van het merk.

CarPlay 2.0 in een Porsche.

Aston Martin slaat daarentegen een iets andere weg in. Het scherm achter het stuur bestaat uit een ‘Speelt nu af’-albumhoesje met daarnaast een ronde snelheidsmeter en toerenteller. Laatstgenoemde is voorzien van de traditionele tekst ‘Handbuilt in Great Britain’.

CarPlay 2.0 in een Aston Martin.

Apple’s volgende generatie van CarPlay heeft nog steeds een iPhone nodig om app-gerelateerde informatie te delen, maar het is nu geen eenrichtingsverkeer. De auto zelf kan nu ook eigen, rijspecifieke informatie op de CarPlay-interface delen. Deze verbinding met de auto betekent ook dat CarPlay 2.0 informatie van het infotainmentsysteem van de auto kan weergeven (denk aan informatie over de bandenspanning en dergelijke).

Wanneer komt CarPlay 2.0?

Terwijl Porsche geen details gaf over de timing van de lancering van deze nieuwste CarPlay in zijn modellen, deelde Aston Martin dat versie 2.0 compatibel is met zijn nieuwste infotainmentsysteem dat in 2024 wordt gelanceerd. Dat zit dan in auto’s zoals de DB12 coupé en DB12 Volante.

Gezien de relatie van Porsche met Volkswagen en die van Aston met Lucid en Mercedes, denken we van iPhoned dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze bedrijven deze techniek in andere auto’s binnen hun portfolio’s zullen integreren. Kortom: 2024 wordt het jaar van CarPlay 2.0. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.