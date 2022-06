CarPlay: deze nieuwe functies krijg je met iOS 16 dit najaar

Apple heeft een grote update voor CarPlay aangekondigd die het hele dashboard van je auto zal veranderen. Daarop moeten we echter nog wachten tot 2023. Maar de functies uit dit artikel komen dit najaar al naar je auto.

Nieuwe CarPlay in iOS 16

Het viel bijna helemaal weg door de grote update die Apple CarPlay volgend jaar zal krijgen, maar er zijn al enkele nieuwe functies die in het najaar met iOS 16 hun introductie gaan vieren. Wie CarPlay al gebruikt om veel iPhone-functies naar het infotainmentsystemen van zijn auto te brengen, kan zich verheugen op een aantal verbeteringen.

Brandstof-apps voor CarPlay in iOS 16

In de toekomst zal Apple twee nieuwe categorieën apps voor in de auto toelaten. Met de sterk gestegen brandstofprijzen zullen automobilisten bijzonder blij zijn dat brandstof-apps nu voor CarPlay worden toegelaten. Deze laten zien waar je op dit moment het goedkoopst kan tanken. Er zijn al veel apps op de iPhone beschikbaar en ze behoren tot de populairste in de App Store – maar in CarPlay zoek je er tevergeefs naar.

Ook apps voor zogeheten ‘rijtaken’ worden nu toegestaan. Volgens Apple zijn dit bijvoorbeeld apps die een wegsleepdienst kunnen roepen, hulp bieden bij tolwegen of extra informatie geven over je route.

Siri stuurt sneller berichten met CarPlay in iOS 16

Het versturen van berichten met spraakassistent Siri is in de toekomst in CarPlay sneller mogelijk. Je kan het bericht automatisch laten verzenden nadat het werd herhaald. Tot nu toe vroeg Siri altijd om bevestiging, wat extra tijd kost. Deze verbetering komt in het kielzog van de nieuwe mogelijkheid om in de Berichten-app achteraf teksten te wijzigen of te wissen.

Ook wordt de Podcasts-app in CarPlay sneller in iOS 16. Apple heeft bovendien aangekondigd dat gedownloade afleveringen gemakkelijker terug te vinden zijn.

Volgende generatie van CarPlay

De aankondiging van de volgende generatie van CarPlay nam veel tijd in beslag tijdens de WWDC-keynote. In de toekomst kan CarPlay echt alle schermen van een auto overnemen. Snelheidsmeter, bedieningselementen voor de auto, radio en airco en nog veel meer worden via Apple’s software weergegeven.

Het wordt ook mogelijk om de weergave aan je persoonlijke smaak aan te passen. Naar verluidt is de volgende CarPlay-generatie het resultaat van de research die Apple de laatste jaren aan auto’s heeft gedaan. Er gaan al enige tijd geruchten dat Apple zelfs een eigen auto zou kunnen maken. De volgende generatie van CarPlay zal naar verwachting beschikbaar zijn in auto’s die pas eind 2023 aangekondigd zullen worden.

Deze autofabrikanten doen mee

Apple toonde een lijst van bekende fabrikanten die bereid zijn mee te werken. Daar vinden we onder meer Mercedes, Audi, Porsche, Landrover, Nissan, Ford, Jaguar, Volvo, Honda, Polestar en Renault. Een opvallende afwezige is Volkswagen, terwijl zustermerken Audi en Porsche dus wel de nieuwe CarPlay gaan krijgen. Wellicht dat Volkswagen later wel meedoet.