Apple maakt geheime app voor auto’s – hier download je hem

Al in 2020 presenteerde Apple een manier om je auto via de Wallet-app van je auto te openen en te starten. Een nieuwe, geheime app moet de functie CarKey nu eindelijk naar meer automerken brengen. Zo download je hem.

CarKey via Wallet-app op iPhone vervangt autosleutel

Je auto openen en starten, zonder sleutel, gewoon via de Wallet-app van je iPhone of Apple Watch? Klinkt te mooi om waar te zijn, en gedeeltelijk klopt dat ook. De functie CarKey werd weliswaar al in 2020 gepresenteerd, maar is nog niet heel lang beschikbaar. En pas heel recent werd de functie uitgebreid tot meer auto’s buiten bepaalde BMW-modellen.

De praktische functie is momenteel beperkt tot bepaalde voertuigen van BMW, Hyundai en Kia; andere automerken zijn tot nu toe uitgesloten. Apple wil daar nu eindelijk verandering in brengen. Volgens 9to5Mac heeft het bedrijf een bijbehorende app voor testdoeleinden verborgen toegevoegd aan de App Store.

CarKey-app alleen verkrijgbaar met de directe link

Hij is dus alleen toegankelijk via een directe link, niet via de zoekfunctie van de App Store. Volgens de beschrijving is de app bedoeld voor autofabrikanten om de integratie met de CarKey-functie te testen. Apple zegt dat de app het voor autofabrikanten gemakkelijker moet maken om alle certificeringsprocessen te doorlopen. Apple laat er nog het volgende over los:

Gebruik de app Car Keys Tests om de connectiviteit, prestaties en andere belangrijke vereisten voor het certificeringsproces te testen en te valideren in de door jou ontwikkelde voertuigen waarin de digitale autosleuteltechnologie van Apple is verwerkt.

Mogelijke voorbereiding voor meer autopartners

9to5Mac denkt dat Apple deze app in het verleden rechtstreeks naar partners heeft gestuurd zodat deze hun konden testen. Dit proces is nu eenvoudiger omdat de app in de App Store staat. Idealiter zou dit kunnen betekenen dat Apple de uitrol van Car Key wil versnellen en de functie snel wil uitbreiden naar nieuwe auto’s en andere fabrikanten.

Car Key heeft het potentieel om een van de belangrijkste vernieuwingen voor de Wallet app te zijn. Het werkt via NFC en kan niet alleen worden gebruikt om de auto te ontgrendelen en te starten, maar ook om autosleutels te delen met andere mensen. Wat dat betreft zou dit voor veel automerken een welkome functie zijn.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.