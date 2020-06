CarKey zit er nu echt aan te komen. Apples oplossing om je auto te ontgrendelen met enkel een iPhone of Apple Watch duikt namelijk wederom op in iOS. Mogelijk vindt de release van CarKey volgende week al plaats.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarKey release nabij, privacyvoorwaarden bekend

De Duitse site iPhone-ticker stuitte in iOS 13.5.1 op de privacyvoorwaarden van CarKey. Dit document is ook aanwezig in iOS 13.6, dat momenteel alleen voor bètagebruikers beschikbaar is. Het document legt vooral de juridische kant van Apples concept voor virtuele autosleutels uit, maar staat ook stil bij de praktische kant.

“Wallet laat je autosleutels voor bepaalde voertuigen toevoegen en delen”, steekt het document van wal. “Je voegt een autosleutel toe door in te loggen bij je autofabrikant, of door een koppelcode in de Wallet-app in te voeren. Hiermee bewijs je dat je de rechtmatige eigenaar van het voertuig bent.”

Zodra je de autosleutel aan de Wallet-app hebt toegevoegd, stuurt je telefoon eenmalig een code naar Apple ter verificatie. Het documentje maakt niet duidelijk welke autofabrikanten CarKey gaan ondersteunen. We tasten eveneens in het duister wat betreft releasedatum. Omdat de privacyvoorwaarden in iOS 13.5.1 te vinden zijn, lijkt het echter aannemelijk dat CarKey niet lang meer op zich laat wachten.

Dit verwachten we van CarKey

CarKey wordt een nieuwe functie waarmee je je auto kunt ontgrendelen via een iPhone of Apple Watch. Hiervoor wordt nfc gebruikt, een draadloze technologie die we van Apple Pay kenen. Zodoende kun je een auto draadloos ontgrendelen, opstarten en wegrijden door je iPhone of Watch dichtbij je je vierwieler te houden.

Ook kun je de virtuele autosleutels delen via de Wallet-app, bijvoorbeeld met je partner. Omdat CarKey nfc nodig heeft, moet ook je auto over deze techniek beschikken. In eerdere screenshots dook een plaatje van de BMW i8 op. Het lijkt dus aannemelijk dat Apple in ieder geval met de Duitse autofabrikant samenwerkt.

Presentatie volgende week?

Op 22 juni hopen we meer over CarKey te horen. Dan vindt namelijk WWDC 2020 plaats. Om 19:00 uur begint de keynote waarin Apple iOS 14 onthult, de nieuwe versie van de iPhone-software. De redactie van iPhoned zit dan klaar om verslag te doen van de laatste nieuwtjes. Hiervan blijf je op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, de gratis app te downloaden of de website te checken.