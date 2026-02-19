Apple Car Key is (eindelijk) beschikbaar bij dit populaire automerk

Wil jij een digitale autosleutel toevoegen aan je iPhone? Dan hebben we goed nieuws, want dit populaire automerk werkt eindelijk met Apple Car Key!

Apple Car Key

Apple Car Key is beschikbaar bij een nieuw automerk! Het gaat om een populaire autofabrikant, want wagens van Toyota hebben eindelijk ondersteuning voor de digitale autosleutel. Het was al langer duidelijk dat Apple Car Key uitgebreid zou worden naar meer automerken. Bij de WWDC 2025 deelde Apple een lijst van dertien merken, waaronder Porsche en Smart. Nu blijkt dat Apple Car Key naar een populair en betaalbaar automerk komt.

In december voegde Apple al een verwijzing naar Toyota toe aan de software achter Apple Car Key. Dat doet het bedrijf vaker, maar dat hoeft niet te betekenen dat de digitale autosleutel snel beschikbaar komt in wagens van een automerk. Bij Toyota is dat wél het geval, want Apple Car Key kan al geactiveerd worden bij de eerste auto’s van het merk. Goed nieuws dus als je liever geen fysieke autosleutel gebruikt, dat is met de Apple Car Key ook niet meer nodig.

Zo werkt de digitale autosleutel

Toyota heeft zelf nog niet gereageerd op de ondersteuning voor Apple Car Key. Het is daardoor nog niet duidelijk welke auto’s precies werken met de digitale autosleutel van Apple. De Toyota 2026 RAV4 heeft in ieder geval ondersteuning voor Apple Car Key, mogelijk komt de functie ook naar eerdere modellen. Dat is goed nieuws, want de digitale autosleutel heeft verschillende voordelen. Zo kun je de wagen openen en starten met de Apple Car Key, die je toevoegt aan de Wallet-app op je iPhone en Apple Watch.

Het is afhankelijk van de autofabrikant in hoeverre je met de Apple Car Key je auto kunt bedienen. Automerken bepalen zelf tot welke functies de digitale autosleutel toegang krijgt. Ze kunnen daarbij kiezen tussen passieve toegang, nabijheid en afstand. Bij passieve toegang wordt de auto automatisch vergrendeld en ontgrendeld als je in de buurt bent én kun je de wagen starten als je bent ingestapt. Bij nabijheid wordt de auto alleen geopend en gesloten als je in de buurt bent, met de laatste optie kun je dit enkel doen via je iPhone.

Meer over Apple Car Key

Het is duidelijk dat Toyota ondersteuning heeft voor Apple Car Key, maar er is nog veel onbekend over de ondersteunde wagens van het automerk en de functies die de digitale autosleutel krijgt. Hier wordt binnenkort vermoedelijk meer over bekend. Het is de verwachting dat Toyota nog met toelichting over Apple Car Key komt. Dan wordt duidelijk welke wagens werken met de digitale autosleutel en in hoeverre je wagens van Toyota kunt bedienen met je iPhone en Apple Watch.

Het is in ieder geval een groot voordeel dat auto’s van Toyota eindelijk werken met Apple Car Key. De digitale autosleutel werkt met de NFC-chip in je iPhone en Apple Watch, zodat je de fysieke sleutel thuis kunt laten liggen. Zo kun je altijd je wagen openen en sluiten, zelfs als je de autosleutel bent vergeten. Voor het starten van de auto heb je mogelijk wel nog een fysieke sleutel nodig. Dat is afhankelijk van de functies die Toyota toewijst aan de Apple Car Key. Wil je geen enkele nieuwe Apple-functie missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!