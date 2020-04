Cameratest: iPhone SE 2020 vs iPhone 8 en iPhone 11 Pro

De iPhone SE 2020 wordt beschreven als een iPhone 8 met de camerasoftware van de iPhone 11 Pro. Maar wat zijn de verschillen tussen de drie wat de cameraprestaties betreft? Website MacRumors neemt de proef op de som en legt de drie modellen naast elkaar.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Cameratest: iPhone SE 2020

Iets meer dan een week geleden werd de iPhone SE 2020 gelanceerd. Het budgetmodel heeft dezelfde behuizing als de iPhone 8, maar vanbinnen heeft Apple er flink aan gesleuteld. Door dezelfde A13-chip als in de iPhone 11 Pro te gebruiken, is de nieuwe SE in staat om dezelfde camerafuncties als de iPhone 11 Pro uit te voeren.

Ook al weten we dat de software een stuk is verbeterd, is het goed om te zien hoe dat in de praktijk uitpakt. Ook is het dan handig om het te vergelijken met het nieuwste vlaggenschip van Apple, om te zien of het vergelijkbaar is met de beste technologie van het moment. In welk opzicht is de camera van de iPhone SE 2020 verbeterd? Dat zie je in deze test.

In bovenstaande video heeft MacRumors de drie iPhones naast elkaar gebruikt. In de video worden foto’s, video’s en audio getest om te zien of de camera van de SE in de praktijk een upgrade is van de iPhone 8, en of het daadwerkelijk vergelijkbaar is met de iPhone 11 Pro.

Camera iPhone SE 2020 wint het niet van de iPhone 11 Pro

Omdat de iPhone SE 2020 door zijn nieuwere hardware camerafuncties als Smart HDR en Portretmodus heeft, wint deze het van de iPhone 8. Met een goed belichte foto is het verschil met de iPhone 8 toch minimaal. De SE maakt iets scherpere foto’s, maar qua kleuren zijn de twee vergelijkbaar. De iPhone 11 Pro heeft juist wat koelere kleuren en schiet duidelijk de scherpste kiekjes.

Pas in een donkerdere omgeving of juist overbelichte zie je het verschil goed: dan heeft de iPhone 8 iets meer moeite om mooie foto’s te maken. De iPhone SE 2020 lijkt dan qua scherpte juist meer op de iPhone 11 Pro.

Toch zijn de kleuren bij de 11 Pro een stuk natuurlijker. Kortom, het zal niet als een verrassing komen dat de camera van de nieuwe SE het niet wint van die van de iPhone 11 Pro. Toch is de enkele cameralens van de SE een duidelijke verbetering ten opzichte van de iPhone 8.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de camera van de iPhone SE 2020

Meer over de iPhone SE 2020

Als je iPhoned in de gaten hebt gehouden, zal het je niet ontgaan zijn dat de iPhone SE 2020 onlangs is gelanceerd. Het nieuwe instapmodel van Apple doet qua design een stapje terug naar de iPhone 8, maar heeft door zijn razendsnelle chip dezelfde prestaties als de iPhone 11 Pro. Check ook onze eerste indruk van de iPhone SE 2020. Meer weten? Op onze overzichtspagina kom je alles te weten van de iPhone SE 2020.

Het laatste nieuws over de iPhone SE 2020