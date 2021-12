Ultieme cameratest: iPhone 13 Pro vs spiegelreflex

iPhones maken steeds betere foto’s, waardoor je misschien je ‘echte’ camera wel de deur uit wil doen. Maar hoe groot zijn de verschillen eigenlijk? In deze cameratest bekijken we de resultaten van de iPhone 13 Pro vs een spiegelreflex!

iPhone 13 Pro vs spiegelreflex cameratest

Je ziet steeds minder mensen met een grote spiegelreflex- of systeemcamera lopen. Dat is ook niet zo gek, want de kiekjes die je uit een iPhone tovert, worden elk jaar beter. Twijfel jij of je dat logge apparaat met die losse lenzen nog wel mee wil nemen? Lees dan snel verder. In dit artikel vergelijken we de foto’s van een iPhone 13 Pro vs die van een spiegelreflex.

Een paar woorden vooraf: tijdens deze test gebruikten we een Nikon D5500. Dat is een midrange spiegelreflexcamera met APS C-sensor. Er zijn camera’s met nog grotere sensoren. Als je die hebt of overweegt, ben je vermoedelijk echter sowieso niet tevreden met de foto’s van een iPhone.

De iPhone 13 Pro heeft drie camera’s op de achterkant. We hebben die op de Nikon D5500 met verschillende zoomlenzen zo precies mogelijk na proberen te botsen. Er is steeds gefotografeerd met de automatische instellingen voor een zo eerlijk mogelijk beeld. We hebben de foto’s niet bewerkt.

Primaire camera

We beginnen met de primaire camera. Die heeft op de iPhone de grootste sensor en zorgt dan ook voor de beste resultaten. In het hele artikel zien we links steeds de foto van de iPhone 13 Pro en rechts die van de Nikon D5500.

Bij direct zonlicht zie je goed hoe de iPhone foto’s automatisch verbetert. Zeker in het tweede voorbeeld zorgt dat voor een veel levendiger plaatje met een evenwichtige belichting. De foto’s van de Nikon liggen overigens wel dichter bij de werkelijkheid. Zoals veel smartphones verfraait de iPhone 13 Pro het beeld voor een aantrekkelijker resultaat.

Bij bewolkt weer zien we min of meer het tegenovergestelde. De foto’s van de iPhone 13 Pro zien er vs de spiegelreflex een beetje vlak uit met weinig details in de schaduwen en de lucht. Het verschil tussen licht en donker is door de algoritmes grotendeels weggepoetst. De foto’s van de Nikon hebben veel meer contrast.

Dat zien we ook in deze foto, al is het hier veel moeilijker te zeggen welke afbeelding het mooist is. Ga je voor het hogere contrast van de Nikon of de mooie, dromerige belichting van de iPhone?

Ultragroothoeklens

De ultragroothoeklens van de iPhone 13 Pro heeft een brandpuntafstand van 13 millimeter. Dat is heel, heel erg wijd. We hadden geen lens in onze rugzak die dat resultaat precies kon evenaren. De foto’s van de Nikon hieronder hebben een brandpuntafstand van ongeveer 15 millimeter.

In deze vrij donkere gang komt de Nikon het dichtst bij wat het blote oog zag. Wel zien we vrij veel ruis in het rechterdeel van de foto. Dat komt omdat de camera een hoge ISO-waarde moest kiezen om het kiekje goed te kunnen belichten. De iPhone heeft de ruis automatisch weggepoetst, maar daar hangt een prijskaartje aan. In de bogen rechtsboven zijn veel details verloren gegaan.

De verschillen tussen deze twee foto’s zijn op het eerste gezicht vrij klein. Wel zie je duidelijk dat de ultragroothoeklens van de iPhone minder goed is. In de hoeken loopt de kwaliteit terug en ook de vertekening is veel groter dan bij de Nikon.

Hier merken we hetzelfde als eerder bij de primaire camera: de iPhone wil een zo ‘mooi’ mogelijke foto afleveren. De lucht is wat blauwe gemaakt dan hij was en de kleurbalans slaat koel en helder uit. Het kiekje van de Nikon is meer natuurgetrouw oogt daardoor iets saaier.

Telecamera

De iPhone 13 Pro heeft een vernieuwde telecamera. Je kunt er 3x optisch mee inzoomen, terwijl dat op de iPhone 12 Pro nog 2x keer was. We zetten drie vergelijkingen met de Nikon op een rij.

Opnieuw zien we dat de iPhone bij bewolkt weer een vrij vlakke plaat aflevert zonder veel contrast. De foto van de Nikon D5500 is donkerder, maar ook een stuk mooier.

Deze twee duo’s laten goed zien dat de iPhone 13 Pro vaak voor een koelere witbalans kiest. De foto’s van de smartphone ogen op het eerste gezicht wel iets scherper, maar we geven de voorkeur aan de resultaten van de Nikon. Overigens kun je de kleuren met een filtertje natuurlijk heel eenvoudig aanpassen.

Nachtmodus

Avondfoto’s waren lange tijd een zwak punt van smartphones. De kleine sensoren vangen nu eenmaal weinig licht op. Dankzij de Nachtmodus is dat verleden tijd. Met kunstmatige intelligentie kan de iPhone 13 Pro nu prima uit de voeten tijdens de nacht.

De onderstaande foto’s zijn allemaal uit de hand genomen. Als je twijfelt tussen een iPhone 13 Pro vs een spiegelreflex heb je vermoedelijk immers geen zin om met een zwaar statief rond te lopen. We beginnen met twee foto’s van de primaire camera.

De iPhone heeft de achterstand van weleer omgebogen in een voorsprong. De foto’s van de smartphone zien er veel aantrekkelijker uit dan de plaatjes die de Nikon produceert. Daar is veel ruis in te zien en bovendien zijn ze erg donker. Zoals gezegd: met een statief en een deftige nabewerking kun je veel mooiere resultaten bereiken, maar dat kost tijd en moeite. Wie snel een goed resultaat wil, is beter af met de iPhone 13 Pro.

Bij de ultragroothoeklens zijn de verschillen iets kleiner. De iPhone-foto is nog steeds mooier, maar er gaan in de hoeken wel details verloren. Opnieuw zien we veel ruis in het kiekje van de Nikon.

De telelens van de iPhone 13 Pro is veel minder lichtsterk dan de andere twee camera’s. Dat zien we duidelijk in het voorbeeld hierboven. Het plaatje van de iPhone is vrij donker. De foto van de Nikon lijkt juist iets overbelicht, maar is verder wel aantrekkelijker.

Conclusie

Onze iPhone 13 Pro vs spiegelreflex vergelijking levert geen duidelijke winnaar op. Bij zonnig weer zorgt de iPhone vaak voor mooiere foto’s, maar als het bewolkt is trekt de Nikon aan het langste eind. Wie ‘s avonds op pad gaat en geen statief mee wil zeulen, komt dan weer bij de iPhone uit.

Uiteindelijk gaat het vooral om hoeveel moeite je in je foto’s wil steken. De iPhone zorgt in vrijwel elke situatie voor degelijke plaatjes, die je eenvoudig kunt aanpassen en delen. De Nikon vraagt, zeker in het donker, wat meer aandacht. De hogere resolutie zorgt er natuurlijk wel voor dat je de foto’s, mocht je dat willen, mooier en groter kunt afdrukken.

Het zou ons overigens niet verbazen als camerafabrikanten in de toekomst ook kunstmatige intelligentie aanbieden die foto’s automatisch kan verbeteren. Als ze dat nalaten, zullen steeds meer mensen de voorkeur geven aan hun iPhone.