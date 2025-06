Deze 4 toffe camerafuncties komen dit jaar naar de iPhone 17 Pro

Er zijn vier nieuwe toffe camerafuncties die waarschijnlijk op de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden geïntroduceerd in september.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4 camerafuncties voor de iPhone 17 Pro (Max)

De onthulling van de iPhone 17-serie vindt al over een paar maanden plaats. We verwachten 4 nieuwe camerafuncties op de iPhone 17 Pro (Max) en die zetten we voor je op een rij.

1. 48 megapixel zoomcamera

Sinds de release van de iPhone 11 Pro in 2019 zien we standaard drie camera’s aan de achterkant van de iPhone Pro-modellen. Die drie camera’s ontwikkelen zich doorgaans op verschillende momenten. De iPhone 14 Pro introduceerde bijvoorbeeld een 48 megapixelsensor voor de belangrijkste groothoekcamera. Vorig jaar verhoogde de iPhone 16 Pro de resolutie van de ultragroothoekcamera naar 48 megapixel.

De verwachting is dat de iPhone 17 Pro ook de zoomlens upgradet naar 48 megapixel. Deze verandering is mogelijk van invloed op de standaard zoomoptie in de Camera-app (momenteel 5x).

2. Video-opname met twee camera’s tegelijkertijd

Er gaan geruchten dat de iPhone 17 Pro en Pro Max een exclusieve nieuwe functie krijgen in de Camera-app. Het gaat om ondersteuning voor video-opnames met meerdere camera’s tegelijkertijd. Apps van derden bieden al lang de mogelijkheid om gelijktijdig video op te nemen. In de Camera-app van Apple was deze functie nog niet eerder beschikbaar.

Het is onbekend waarom Apple deze functie exclusief voor nieuwe hardware maakt. Mogelijk komen er nieuwe mogelijkheden bij voor opnames met meerdere camera’s die we nog niet eerder hebben gezien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Nieuwe 24 megapixel frontcamera

Een van de nieuwe camerafuncties van de iPhone 17 Pro heeft betrekking op de frontcamera. Het is alweer een tijdje geleden dat Apple veranderingen heeft aangebracht aan de frontcamera. Daar lijkt dit jaar verandering in te komen. De iPhone 17 Pro en Pro Max, samen met de meer betaalbare 17 en 17 Air, krijgen naar verwachting allemaal een gloednieuwe 24 megapixel TrueDepth-camera aan de voorkant. De huidige frontcamera heeft 12 megapixel en dat is al jaren zo.

4. Nieuw ontworpen camera-eiland

De term ‘camera-eiland’ wordt al meer dan tien jaar gebruikt. Apple is van plan om het camera-eiland op de iPhone 17 Pro (Max) uit te breiden tot een camera-‘balk’ over de volledige breedte van de achterkant. Bepaalde onderdelen, zoals de flitser, zitten daardoor verder weg van de camera’s.

We weten nog niet wat de functionele voordelen van het nieuwe ontwerp zijn, maar we kunnen er zeker van zijn dat Apple deze verandering niet zonder goede reden doorvoert.

iPhone 17 Pro en Pro Max hebben de beste camerafuncties

Camera-verbeteringen zijn altijd een belangrijk hoogtepunt bij nieuwe iPhones en dat lijkt dit jaar niet anders te zijn. De ultradunne iPhone 17 Air zal ongetwijfeld veel Pro-gebruikers verleiden, maar de iPhone 17 Pro en Pro Max hebben nog altijd de beste camera’s.