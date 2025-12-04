2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

iPhone 17 Pro mist een belangrijke camerafunctie (die eerdere iPhones wél hadden) 

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
4 december 2025, 12:59
2 min leestijd
iPhone 17 Pro mist een belangrijke camerafunctie (die eerdere iPhones wél hadden) 

De iPhone 17 Pro is een prachtig toestel, maar niet zonder verrassingen. Eén camerafunctie blijkt ineens spoorloos verdwenen.

iPhone 17 Pro mist een belangrijke camerafunctie (die eerdere iPhones wél hadden) 

De nieuwe iPhone 17 Pro is zonder twijfel een krachtpatser met een strak design. De meest recente iPhone heeft daarnaast verbeterde camera’s en razendsnelle prestaties. Toch is er iets aan deze camera dat tegenvalt. Sterker nog: er ontbreekt een functie.

apple watch series 11 met iphone 17 pro

De functie die verdwenen is zat bij in de Portretmodus. Je kon op eerdere iPhones in het donker een portretfoto schieten met behulp van de nachtmodus. Je kunt op de iPhone 17 Pro (Max) nog steeds in het donker een portretfoto maken, maar de nachtmodus is weg. Apple heeft bevestigd dat deze modus voorlopig niet terugkomt.

Dat is misschien een beetje vreemd. Vooral omdat de rest van de camera wél flinke upgrades heeft gekregen. De nieuwe camera’s zijn krachtiger, scherper en beter in het vastleggen van details. Ook de selfiecamera is flink verbeterd, waardoor videobellen en vloggen er nóg vloeiender uitzien.

iPhone 17 Pro fotografie

Voor veel gebruikers zal het waarschijnlijk niet eens zo’n probleem zijn. Wie vooral overdag fotografeert of video’s maakt, zal van de ontbrekende functie weinig merken. Maar als je vaak ’s avonds foto’s maakt van je vrienden in een gezellig restaurantje ga je de functie soms wel missen.

De nachtmodus op zichzelf werkt nog steeds prima, maar het ontbreken van de camerafunctie bij portretten op de iPhone 17 Pro maakt foto’s wel wat minder sfeervol en minder opvallend dan je gewend was. Maar misschien dat Apple in een toekomstige update de mogelijkheid alsnog terug gaat brengen.

iPhone 17 pro max

De iPhone 17 Pro (Max) in het kort

Apple heeft flink zitten sleutelen aan het ontwerp van de iPhone 17 Pro (Max), en dat zie je meteen. De achterkant van titanium is verleden tijd, want het nieuwe model is nu gehuld in een aluminium behuizing.

Op de achterkant valt vooral het grotere camera-eiland op en dat geeft de iPhone 17 Pro een stoere, moderne look. De vertrouwde actieknop en de cameraregelaar vind je ook terug aan de zijkant van het toestel. Hiermee kun je nog steeds razendsnel bepaalde functies starten.

iPhone 17

Qua kleuren kun je kiezen uit zilver, oranje of blauw. Drie tinten die elk op hun eigen manier opvallen, maar we vinden de oranje stiekem het leukst. Daarnaast heeft de camera een grote upgrade gekregen, want de iPhone 17 Pro (Max) is de eerste iPhone met drie 48-megapixelcamera’s. Je kunt nu tot 8x inzoomen met optische kwaliteit.

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is de iPhone 17 Pro (Max) een prima keuze. Check onze prijsvergelijker voor de beste prijzen! Met een abonnement ben je zelfs vaak nog wat goedkoper uit!

Bron afbeelding: Apple
Opmerkelijk iPhone Apple iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro

