Deze camerafunctie wordt bij de iPhone 17 Pro (Max) véél beter

Het duurt nog een half jaar voor de iPhone 17 Pro (Max) verschijnt, maar je kunt in elk geval een camerafunctie verwachten die véél beter is.

Volgens de Power On-nieuwsbrief van Mark Gurman is Apple van plan om voor de nieuwe iPhone 17 Pro-modellen veel aandacht te besteden aan verbeteringen op het gebied van video-opnamen. Het bedrijf heeft zich tot nu toe vooral gericht op fotografie, maar voor de volgende iPhone-serie is video dus aan de beurt.

Apple wil dat de iPhone jouw camera vervangt en probeert al geruime tijd het beste mobiele camerasysteem te ontwikkelen. iPhones zijn altijd al redelijk goed geweest in video, maar Apple wil nu dus weer een stap verder gaan.

Gurman meldt dat een van de doelen van Apple voor de iPhone 2025-lijn, waaronder iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max, is om vloggers en andere contentmakers aan te trekken:

“One of the goals for 2025’s iPhone line is to get the vlogging community and other video creators to move away from standalone cameras and use the iPhone for even more of their work. Look for Apple to more heavily than ever tout these video recording capabilities when the new iPhones debut in September.”

(“Een van de doelen van de iPhone-serie van 2025 is om vloggers en andere filmers zover te krijgen dat ze afstappen van standalone camera’s en de iPhone gebruiken voor nog meer van hun werk. Als de nieuwe iPhones in september op de markt komen, zal Apple deze video-opnamemogelijkheden meer dan ooit aanprijzen.”)