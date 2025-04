Deze exclusieve camerafunctie komt alleen naar de iPhone 17 Pro (Max)

Apple werkt aan een nieuwe camerafunctie, die alleen naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max komt. Dit gaat er veranderen.

Lees verder na de advertentie.

Camerafunctie iPhone 17 Pro (Max)

In 2025 brengt Apple opnieuw vier iPhones uit. De iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max (of toch Ultra?) verschijnen dit jaar. Volgens geruchten krijgen vooral de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max een aantal grote veranderingen, want Apple pas het ontwerp van de Pro-modellen voor het eerst in lange tijd aan. De toestellen krijgen een veel groter camera-eiland dan we nu zien bij de iPhone 16 Pro (Max).

Het was al duidelijk dat Apple niet alleen veranderingen in het camera-eiland doorvoert, maar ook de camerafuncties van de iPhone 17 verbetert. Zo krijgen alle iPhone 17-modellen een 24-megapixel frontcamera, terwijl dat bij de huidige iPhones nog een 12-megapixelcamera is. Aan de achterzijde krijgen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. Nu blijkt dat we bij de iPhone 17 Pro (Max) nóg een nieuwe camerafunctie kunnen verwachten.

Filmen met voor- en achtercamera

Apple-kenner Jon Prosser toonde in een uitgebreide video eerder deze week het nieuwe ontwerp van iOS 19. Door de video hebben we een beter idee van het nieuwe design dat naar iOS 19 komt. Dat is niet alles, want de nieuwe beelden onthullen ook een exclusieve camerafunctie van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Met die toestellen is het voor het eerst mogelijk om op hetzelfde moment met de voor- en achtercamera te filmen.

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max lijkt de nieuwe camerafunctie op een FaceTime-gesprek, waarbij je in één hoek de beelden van de frontcamera ziet. De rest van het scherm weergeeft de opnames van de camera aan de achterzijde. Dit is een grote verbetering, want het is op dit moment nog niet mogelijk om met zowel de voor- als achtercamera tegelijk video’s op te nemen. Bij de iPhone 17 Pro (Max) komt daar verandering in.

Meer over de iPhone 17

Volgens Prosser komt de nieuwe camerafunctie alleen naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Het is nog niet duidelijk waarom de feature niet naar de reguliere iPhone 17 en de iPhone 17 Air komt. Mogelijk heeft dat te maken met de processors van de toestellen, in dat geval werkt de videofunctie alleen met de A19 Pro-chip in de iPhone 17 Pro (Max). Bij de iPhone 17 (Air) wordt de A19-chip verwacht.

Het zou een opvallende keuze zijn, omdat veel apps van derde partijen al de mogelijkheid bieden om met beide camera’s tegelijk te filmen. Met een externe applicatie kun je de camerafunctie dus alsnog gebruiken op de iPhone 17 (Air). In september weten we zeker welke verbeteringen Apple naar de iPhone 17-serie brengt. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 17!