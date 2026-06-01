Camera van de iPhone wordt veel duurder – en dat is slecht nieuws

Analist Ming-Chi Kuo heeft een nieuwe analyse gepubliceerd over de plannen van Apple voor de camera van de iPhone 18 Pro. Dit zijn de details.

Camera van de iPhone wordt veel duurder

Een van de grootste veranderingen aan het camerasysteem van de iPhone 18 Pro is de introductie van een hoofdcamera met variabel diafragma. Volgens een nieuw bericht van analist Ming-Chi Kuo zou dit echter wel eens een flink prijskaartje kunnen hebben. Volgens Kuo is de nieuwe lens met variabel diafragma zo’n 50 procent duurder dan het huidige lenssysteem.

Hij zegt dat Apple 40-50 procent van de componenten krijgt van Sunny Optical, dat ook de compacte cameramodule van de MacBook Neo levert. De stijging van de componentkosten had alleen op geen slechter moment kunnen komen. Apple heeft namelijk ook al te maken met stijgende kosten voor geheugenchips. De kans dat de iPhone 18 Pro (Max) door deze combinatie van hogere kosten een stuk duurder gaat worden, is dus wel behoorlijk groot.

▌The latest supply chain checks indicate that Sunny Optical is seeing several new positive trends:

1. Leveraging its existing optical technology strengths, the company is preparing to enter AI server CPO / silicon photonics coupling components.

2. Securing orders for optical… — 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) May 29, 2026

Cameramodules in 2028

Kuo deelde ook een interessant detail over de camera die voor de iPhone van 2028 wordt verwacht. Apple is van plan om dan af te stappen van de huidige zogeheten flip-chip-verpakkingsmethode. Daarbij wordt de beeldsensor met de voorkant naar beneden op de moduleplaat gemonteerd. In plaats daarvan wil Apple een verbeterd chip-on-board-ontwerp voor de ultragroothoekcamera-module gaan gebruiken.

Kuo legt niet uit welke verbeteringen aan het chip-on-board-ontwerp Apple ertoe hebben gebracht om af te stappen van flip-chip-verpakking.