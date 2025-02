Cameravergelijking: Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max

We vergelijken de camera van Samsungs nieuwste vlaggenschip, de Galaxy S25 Ultra, met die van de iPhone 16 Pro Max. Welke is beter?

Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max

Zowel de Samsung Galaxy S25 Ultra als de iPhone 16 Pro Max hebben uitstekende camera’s aan boord waar je prachtige foto’s mee maakt. We leggen ze naast elkaar om te zien welke van de twee beter presteert.

Hoofdcamera

Beide toestellen hebben meerdere camera’s voor verschillende doeleinden. De hoofdcamera is degene die je in de praktijk waarschijnlijk het meeste gebruikt. Bij de Galaxy S25 is dat een 200 MP-camera, bij de iPhone 16 Pro Max een 48 MP-camera. Desondanks scoort de camera van de iPhone beter als het gaat om de scherpte. Vooral wanneer je een foto bijsnijdt, zie je dat die van de Samsung steeds wat onscherpte heeft en die van de iPhone niet. Maar als je een scherpe blik hebt, zie je het ook zonder bij te snijden.

Hoofdcamera Galaxy S25 Ultra Hoofdcamera iPhone 16 Pro Max

De hoofdcamera van de iPhone genereert ook steeds een mooiere scherptediepte. Dat wil zeggen dat het onderwerp scherp wordt afgebeeld en de achtergrond juist onscherp. De Galaxy S25 Ultra beeldt meer van de hele scène scherp af. Wat je mooier vindt, is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Maar de foto’s van de iPhone geven wel een meer ruimtelijke indruk. Daarbij zijn de kleuren van de iPhone-foto’s iets warmer, levendiger en natuurlijker dan die van de Samsung.

Hoofdcamera Galaxy S25 Ultra Hoofdcamera iPhone 16 Pro Max

Ultragroothoekcamera

De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft een ultragroothoekcamera van 50 MP, de iPhone 16 Pro Max heeft er een van 48 MP. De foto’s van de Samsung hebben nu rijkere kleuren en een nauwkeurigere belichting. De kleuren zijn duidelijk versterkt, maar helemaal niet onrealistisch.

De belichting van de iPhone-foto’s maakt de voorgrond wat te donker, zodat er wat details wegvallen. Hoewel de kleuren er realistisch uitzien, zijn de kleuren van de Samsung-foto’s meer accuraat. De Galaxy S25 brengt het er met de ultragroothoekcamera dus beter vanaf dan de iPhone 16 Pro Max.

Ultragroothoekcamera Galaxy S25 Ultra Ultragroothoekcamera iPhone 16 Pro Max

Zoomcamera

De Samsung heeft een 10 MP zoomcamera, de Apple heeft er een met 12 MP. Beide toestellen hebben een 5x optische zoom. Gebruiken we die 5x optische zoom, dan is de witbalans van de Galaxy S25 Ultra nauwkeuriger en zijn de kleuren krachtiger.

Als je de foto verkleint, zie je ook meer details en minder ruis bij de S25 Ultra.

Zoom je verder (digitaal) in, dan blijkt dat de foto’s van de Samsung net wat scherper zijn dan die van de iPhone. Het verschil is niet groot, maar je ziet het wel wanneer je de foto’s bijsnijdt. Ook als je de 2x zoom op de iPhone gebruikt en de 3x op de Galaxy S25 Ultra verandert er niet veel. In tegenstelling tot de hoofdcamera maakt de S25 Ultra nu de scherpste foto’s. De Samsung presteert dus het beste met de zoomcamera.

5x zoom Galaxy S25 Ultra 5x zoom iPhone 16 Pro Max

Nachtmodus

Het eerste wat opvalt als je met de Galaxy S25 Ultra een foto wilt maken bij weinig licht, is dat de preview op het scherm bijzonder donker is. Zo donker dat je denkt dat er geen goede foto uit kan komen. Maar gelukkig is dit niet representatief voor het eindresultaat. De previews van de iPhone zijn precies zoals de uiteindelijke foto.

Over het algemeen zijn de foto’s bij weinig licht van de 16 Pro Max warmer dan die van de S25 Ultra. Beide toestellen hebben moeite om ruisvorming onder controle te krijgen. Verder presteren de Samsung en de Apple hier op een vergelijkbaar niveau, zowel qua details als het behouden van de kleuren. Er zijn alleen minimale belichtingsverschillen zichtbaar. In de nachtmodus presteren de Galaxy en de iPhone dus even goed.

Nachtmodus Galaxy S25 Ultra Nachtmodus iPhone 16 Pro Max

Conclusie: Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro Max wint wanneer we de prestaties van de hoofdcamera’s vergelijken. Kijken we naar de ultragroothoekcamera en de zoomcamera, dan wint de Samsung Galaxy S25 Ultra. En in de nachtmodus zijn de scores gelijk.

Op papier wint de Samsung dus met twee tegen een. Toch wijzen wij de iPhone 16 Pro Max als winnaar aan. De reden hiervoor is dat de iPhone wint op het belangrijkste onderdeel: de hoofdcamera. In de praktijk gebruikt vrijwel iedereen hoofdzakelijk de hoofdcamera, waardoor deze veel zwaarder weegt dan de andere twee camera’s. Maak jij veel meer gebruik van de ultragroothoekcamera en de zoomcamera, dan zul je de uitslag uiteraard anders interpreteren.

iPhone 16 Pro Max kopen?

Ben je na het lezen van deze vergelijking van plan om een iPhone 16 Pro Max aan te schaffen? Zoek niet verder, wij hebben de beste prijzen al voor je gevonden!