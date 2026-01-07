iPhone 17 Pro: nu tot €575 inruilvoordeel!

Camera van de iPhone wordt véél beter (maar wel pas in dit jaar)

7 januari 2026
De camera behoort tot een van de belangrijkste functies van de iPhone en volgens een nieuw gerucht wordt die over een tijdje heel veel beter.

De camera van de iPhone wordt sowieso wel elk jaar beter, maar er zijn meerdere aanwijzingen dat Apple over een tijdje wel een heel grote stap voorwaarts gaat maken. Er zou namelijk een iPhone-camera met maar liefst 200 megapixel komen.

In het voorjaar van 2025 meldde Weibo-gebruiker Digital Chat Station al dat Apple bezig was met een 200 MP-versie van de iPhone-camera. Daar werd toen overigens geen tijdschema bij gegeven. Momenteel heeft de iPhone 48 MP-camera’s voor alle achterlenzen, inclusief ultragroothoek en telelens. Maar de hoofdcamera was de eerste die overschakelde van 12 MP naar 48 MP.

camera beter

Waarschijnlijk in 2028

Volgens een nieuw gerucht zal de upgrade naar 200 megapixel plaatsvinden met de iPhone-serie van Apple voor 2028. In een bericht van Morgan Stanley (via AppleInsider) staat dat de eerste 200 MP iPhone-camera in dat jaar op de markt zal komen, en wordt geproduceerd door Samsung.

Hoewel Apple zeker andere camera-verbeteringen zal doorvoeren in de iPhone 18-lijn van dit jaar en in de iPhones van 2027, lijkt het inderdaad waarschijnlijk dat het aantal megapixels van iPhone-camera’s tot 2028 hetzelfde zal blijven. We moeten dus nog een tijdje geduld hebben.

Samsung en Apple zijn misschien rivalen van elkaar, maar ze zijn ook partners als het gaat om de levering van smartphones. Zo wordt Samsung naar verwachting de leverancier van het nieuwe vouwbare scherm van de iPhone Fold waarin geen vouw meer zichtbaar is. Daar heeft Samsung op de CES 2026 een eerste versie van laten zien.

samsung fold
Op het conceptpaneel (rechts) ontbreekt de duidelijke vouw in het midden, die je wel ziet bij de Galaxy Z Fold 7 (links).

Bron afbeelding: the verge
