De camera van de iPhone SE 4 wordt (bijna) net zo goed als die van de iPhone 16. En dat voor een fractie van de prijs.

iPhone SE 4 krijgt dezelfde camera als de iPhone 16

De iPhone SE 4 krijgt een 48-megapixel hoofdcamera en een 12-megapixel TrueDepth-camera aan de voorkant. Je moet het dan wel zonder de ultrawide-lens doen die de iPhone 16 wél heeft. Dit nieuws komt van het Zuid-Koreaanse ET News.

De camera aan de achterkant van de iPhone SE 4 is volgens Apple een ‘Fusion’ lens. Dat betekent dat je er standaardfoto’s mee kunt maken en 2x zoom foto’s. Je krijgt daarmee dus het merendeel van de foto-opties van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus, voor een fractie van de prijs.

iPhone SE 4 prijs

Geruchten over de prijs van de iPhone SE 4 geven aan dat die tussen de 530 en 600 euro zal liggen. De iPhone 16 is op dit moment te koop voor € 867,99 en voor de iPhone 16 Plus betaal je € 1.019,-. Er zit dus nog een behoorlijk prijsverschil tussen de ‘budget’-iPhone en de iPhone 16.

iPhone SE 4: meer functies

Er gaan echter nog veel meer veranderingen komen bij de iPhone SE 4. Zo kun je straks bij de iPhone SE 4 eindelijk afscheid nemen van Touch ID, want de telefoon gaat eindelijk Face ID krijgen. De notch (dit is de zwarte balk bovenaan) gaat volgens sommige geruchten ook verdwijnen, maar nog niet iedereen is het daarover eens. Dus dat blijft even afwachten wat daarmee gaat gebeuren.

Naast de 48-megapixelcamera van de iPhone 16, krijgt de iPhone SE 4 ook de actieknop. Apple introduceerde de actieknop voor het eerst bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max en inmiddels is de knop te vinden op elke versie van de iPhone 16. De iPhone SE 4 blijft naar verluidt niet achter en krijgt de nieuwe knop ook.

Apple kondigde de iPhone SE 2022 aan op 8 maart, 2022. Dat zou kunnen betekenen dat de opvolger (de iPhone SE 4) ergens in maart van 2025 wordt gepresenteerd.