Revolutie voor de camera van de iPhone 18 – hier zit je op te wachten

Apple werkt aan een compleet nieuw systeem, die ervoor moet zorgen dat de camera van de iPhone 18 veel beter wordt. Dit weten we al over de nieuwe generatie van de camera!

iPhone 18 camera

De iPhone 17 is nog niet uit, maar er gaan nu al geruchten over de iPhone 18. Naar verluidt voert Apple een belangrijke verandering door bij de camera van de iPhone 18. De hoofdcamera krijgt een nieuw onderdeel, dat de belichting van de lens fysiek kan aanpassen. Nu wordt de belichting van de camera al digitaal ingesteld, maar bij de iPhone 18 gebeurt dat ook met de hardware van het toestel.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo komt het nieuwe onderdeel alleen naar de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Met het nieuwe mechanische systeem wordt de opening bij de camera aangepast. Zo kan deze op bepaalde momenten worden vergroot of juist verkleind. Dat heeft verschillende voordelen, want zo is de belichting van de foto of video beter te controleren.

Betere foto’s bij weinig licht

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is het diafragma van de camera veel geavanceerder. Het diafragma van een camera is de opening waardoor het omgevingslicht de sensor van de camera bereikt. Het nieuwe mechanisme bij de iPhone 18 Pro (Max) heeft vooral voordelen als je een foto of video bij weinig licht wil maken. In deze situaties heb je een veel groter diafragma nodig, zodat er meer licht wordt binnengelaten.

Bij de huidige iPhones is het niet mogelijk om het diafragma aan te passen, maar met de geavanceerde camerafunctie bij de iPhone 18 Pro (Max) kan het diafragma wel worden vergroot. Dat is vooral handig bij weinig licht, want zo vangt de camera ook in donkere ruimtes veel meer licht op. Zo kan de lens meer details vastleggen en zijn de foto’s en video’s bij slechte lichtomstandigheden alsnog scherp.

iPhone 17 krijgt functie toch niet

Het aanpassen van het diafragma kent nog meer voordelen. Met het nieuwe mechanisme kan de camera van de iPhone 18 Pro (Max) de scherpte van objecten op de foto beter aanpassen. Daarmee kun je bepaalde objecten in de foto extra uitlichten. Een aangepast diafragma is ook handig bij omstandigheden met veel licht, want in dat geval kan het mechanisme juist minder licht doorlaten. Zo krijg je minder snel overbelichte foto’s.

Volgens Ming-Chi Kuo stond de geavanceerde camerafunctie gepland voor de iPhone 17, maar heeft Apple de feature uitgesteld naar de iPhone 18 Pro (Max). Die telefoon komt pas uit in 2026, dus we moeten nog even wachten op de functie. Het zou in ieder geval een grote update betekenen voor de camera van de iPhone 18 Pro (Max), want die kan meerdere lichtomstandigheden aan. Ben je benieuwd welke functies we wel al zien bij de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 17!