Camera iPhone 17 Pro: deze 3 verbeteringen kun je verwachten

In september brengt Apple de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max op de markt en daar horen uiteraard ook weer nieuwe camera-upgrades bij.

Camera iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro krijgt waarschijnlijk een camera-eiland over de hele breedte, met daarin wel nog steeds dezelfde drievoudige camera-opstelling die we sinds de iPhone 11 Pro gewend zijn. Met dit nieuwe ontwerp worden de microfoon, LiDAR-module en flitser naar de rechterkant verplaatst, waardoor er mogelijk ruimte ontstaat voor grotere sensoren.

Dit ontwerp komt nu al maandenlang voorbij en onlangs heeft een Apple-medewerker in het openbaar een exemplaar gebruikt. De grote vraag is echter of de camera-upgrades van dit jaar daadwerkelijk de moeite waard zijn.

Een nieuwe telelens

We verwachten dit jaar een nieuwe 48 MP-telelens, waarmee je scherpere foto’s van hogere kwaliteit kunt maken. Dit betekent ook dat Apple mogelijk de optische crop-functie introduceert, die voor het eerst te zien was op de iPhone 14 Pro. Hiermee cropt de iPhone het middelste deel van de foto van 12 MP en produceert een ‘optische’ foto. Zo zou je met een 5x 48 MP-telelens 10 foto’s in 12 MP kunnen maken.

Volgens de laatste geruchten komt er echter geen 5x telelens, maar een 8x telelens. Dezelfde bron beweert overigens ook dat er een tweede cameraknop bovenop de iPhone komt, maar dat is in dit stadium van de cyclus erg onwaarschijnlijk. Daar hadden we dan allang enig bewijs van gezien. Maar het betekent in elk geval dat alle drie de lenzen op de iPhone dezelfde resolutie hebben. Vorig jaar introduceerde de iPhone 16 Pro een 48 MP-ultragroothoeklens.

Een betere selfie-camera

Ook de camera aan de voorkant krijgt dit jaar een flinke upgrade. Deze gaat van een 12 MP-sensor naar een 24 MP-sensor, waardoor je scherpere selfies kunt maken en scherpere video’s kunt opnemen voor sociale mediaplatforms zoals TikTok.

Een nieuwe camera-app

Apple werkt naar verluidt ook aan een nieuwe camera-app voor de iPhone 17 Pro, zowel voor foto’s als voor video’s. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat precies inhoudt, maar de app zou moeten concurreren met apps zoals Halide, Kino en Filmic Pro.

Daarnaast zou Apple werken aan multi-cam video-opname voor de iPhone 17 Pro. Ook 8K-video zou in de pijplijn zitten. Mark Gurman van Bloomberg heeft eerder dit jaar ook al vermeld dat Apple de iPhone 17 Pro aantrekkelijk wil maken voor vloggers en contentmakers. Video zal dan ook een belangrijk aandachtspunt zijn voor de iPhone 17 Pro.

iPhone 17-serie verschijnt in september

Ben je benieuwd wanneer Apple de volgende iPhone aankondigt? Lees hier alles over de release van de iPhone 17-serie.