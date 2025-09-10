Dit zijn álle nieuwe camerafuncties van de iPhone 17 Pro (Max) – en het zijn er veel

Apple heeft de camera’s van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max een grote upgrade gegeven. Dit zijn alle nieuwe camerafuncties van de iPhone 17 Pro (Max)!

iPhone 17 Pro (Max) camera

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn gepresenteerd! Zoals ieder jaar heeft Apple de Pro-modellen voorzien van een geavanceerd camerasysteem. Zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max heeft er veel nieuwe camerafuncties bij. Het gaat om verbeteringen bij de frontcamera én bij de lenzen aan de achterzijde. Benieuwd welke veranderingen dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Drie 48 MP-camera’s

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben niet twee, maar drie 48-megapixelcamera’s. Dat is een grote verbetering in vergelijking met eerdere iPhones, want die moesten het nog doen met één of twee 48-megapixelcamera’s. De iPhone 17 Pro (Max) beschikt over een verbeterde telelens, waarmee je voor het eerst foto’s en video’s in de hoogste kwaliteit maakt.

Dat is niet het enige voordeel van de verbeterde telelens, want je kunt met de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max veel verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Waar dat bij de iPhone 16 Pro (Max) nog tot 5x is, kun je met de iPhone 17 Pro (Max) tot 8x inzoomen zonder verslechterd beeld. Digitaal inzoomen gaat tot 40x met de nieuwe iPhones. Bovendien heeft deze lens minder moeite met slechte lichtomstandigheden, door een sensor die 56 procent groter is dan die van de vorige generatie.

2. Verbeterde frontcamera

Aan de achterzijde van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max vinden we nog een verbeterde camera. De toestellen hebben beide een 18-megapixel frontcamera, terwijl dat bij eerdere iPhones nog een 12-megapixelcamera was. Met de nieuwe camera leg je veel meer details vast en voer je videogesprekken in een hogere kwaliteit. Ook handig: met dubbele opname kun je met de camera’s aan de voor- én achterzijde op hetzelfde moment filmen.

De frontcamera beschikt bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max voor het eerst over Middelpunt. Met deze functie zorgt de camera ervoor dat je altijd in het midden van het beeld verschijnt. Daarnaast kun je foto’s en video’s altijd in een liggend formaat maken, ook als je de iPhone rechtop houdt. Eerdere iPhones moest je daarvoor nog een kwartslag draaien, maar met de nieuwe camerafuncties van de iPhone 17 Pro (Max) is dat niet meer nodig.

3. Meer videofuncties

Neem je regelmatig video’s op met je iPhone? In dat geval krijg je er bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max nog meer handige camerafuncties bij. De Pro-modellen kunnen dit jaar voor het eerst opnames maken in ProRes RAW, Log 2 en Genlock. Dat maakt de toestellen geschikt om professionele video’s te maken. Zo heeft Apple het iPhone 17-event ook gefilmd met de camera van de iPhone 17 Pro (Max).

De camera aan de voorzijde van de iPhone 17 Pro (Max) heeft er eveneens een nieuwe videofunctie bij. Het is mogelijk om video’s in 4K HDR op te nemen met de verbeterde frontcamera. Wil je foto’s en video’s bewerken? Daar krijg je vanaf iOS 26 meer mogelijkheden bij, want het besturingssysteem meer fotografische stijlen en videobewerkingen op de iPhone.

Release van de iPhone 17 Pro (Max)

Vind je de camera het belangrijkste onderdeel van je iPhone? In dat geval ben je bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max aan het juiste adres, want de toestellen hebben geavanceerde camerafuncties. Er zijn geen verschillen tussen de camera’s van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, beide toestellen hebben dezelfde features. De voornaamste verschillen tussen de Pro-modellen zijn terug te zien in de accuduur en het formaat.

Ben je enthousiast over de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max? En ben je van plan één van de toestellen te kopen? Dan moet je nog even geduld hebben, want de nieuwe iPhones gaan op vrijdag 12 september om 14.00 uur in de voorverkoop. Ze worden een week later thuis geleverd, dat gebeurt op vrijdag 19 september 2025. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent van het begin van de pre-order: