Deze features ontbreken op de camera van de nieuwe iPhone 16e

De iPhone 16e heeft dezelfde 48-megapixel groothoeklens als de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus, maar mist desondanks wat camera-features.

Dit ontbreekt op de camera van de iPhone 16e

Met de 48-megapixel Fusion lens heeft de iPhone 16e camera een standaard 1x weergave en een 2x zoomoptie. De camera van de 16e heeft geen telelens, dus er zijn geen andere optische zoomopties. Ook is er geen ultragroothoeklens, waardoor je ook geen macrofoto’s kunt maken. En omdat er maar één lens is, is er ook geen optie voor ruimtelijke foto’s en video’s. Verder ontbreekt de cameraregelaar op de nieuwe iPhone.

De camera van de iPhone 16e biedt dezelfde opties voor True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion en Smart HDR 5 als die van de iPhone 16. Maar de iPhone 16e ondersteunt dan weer geen ‘portretten van de nieuwste generatie’ met de nieuwste Fotografische stijlen. Bij het maken van portretfoto’s is er een optie om achteraf de scherpstelling aan te passen. Het hele onderwerp van de foto wijzigen door de focus te verleggen, zoals bij de iPhone 16 mogelijk is, kan bij de iPhone 16e helaas niet.

Fotografische stijlen, filmen en frontcamera

De nieuwere Fotografische stijlen zijn dus ook niet beschikbaar op de camera van de iPhone 16e, maar alleen op die van de iPhone 16, 16 Pro en Pro Max. Met die Fotografische stijlen kun je een algemene look instellen voor alle foto’s die met de iPhone-camera worden gemaakt. De oudere stijlfilters zijn wel beschikbaar op de 16e.

Verder ontbreken er verschillende video-opnamefuncties, waaronder de Cinematic Mode en de Actiemodus. Ben je van plan om veel snelle bewegingen te filmen, dan ben je dus beter af met een iPhone 16 Pro (Max). De nieuwe Audiomix-functie wordt overigens wel ondersteund op de iPhone 16e.

Wat betreft de frontcamera hebben de iPhone 16 en 16e dezelfde functies, met uitzondering van ondersteuning voor de Cinematic Mode, Fotografische stijlen en Diepteregeling voor portretfoto’s. Verder zijn QuickTake-video’s maximaal in 1080p.

iPhone 16e kopen?

Ben je benieuwd naar de camera van de iPhone 16e? Apple heeft de nieuwe iPhone weliswaar aangekondigd en de prijzen onthuld, maar je kunt de telefoon nog niet bestellen. Op vrijdag 21 februari begint de pre-order van de nieuwste iPhone. Bestel je de nieuwe iPhone komende vrijdag al? Dan krijg je de smartphone een week later binnen, op vrijdag 28 februari. Die dag verschijnt de telefoon ook in de winkels.