Camera van de iPhone 16 gelekt – nieuw design op komst

De eerste hardware van de iPhone 16 is gelekt! Op foto’s is de camera van de iPhone 16 te zien, waarmee het nieuwe design van de telefoon wordt bevestigd. Zo ziet dat eruit!

Nieuw design van de iPhone 16

Het lijkt zo goed als zeker dat de iPhone 16 een ander design krijgt dan de iPhone 15. Vorige week lekten al de eerste schematische tekeningen uit, waarbij vooral het camera-eiland opviel. Bij de iPhone 16 (Plus) kiest Apple namelijk voor twee camera’s die recht onder elkaar geplaatst zijn. De iPhone 15 heeft juist een camera-eiland met diagonaal geplaatste lenzen.

Het nieuwe camera-eiland van de iPhone 16 (Plus) is daardoor veel dunner. Eerder zagen we een soortgelijk design bij de iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 en iPhone 12. Nu is ook de eerste hardware gelekt van de nieuwe iPhone, waarmee eerdere geruchten bevestigd worden. Op de foto is namelijk opnieuw een verticaal camera-eiland te zien. Benieuwd naar het nieuwe design? Bekijk dan hier de foto’s:

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 16, 2024

Ruimtelijke video’s opnemen

Het is geen verrassing dat Apple voor een aangepast ontwerp kiest bij de camera’s van de iPhone 16. De Vision Pro is dit jaar eindelijk verschenen en met de iPhone 15 Pro (Max) is het al mogelijk om ruimtelijke video’s op te nemen voor de headset. Deze video’s kun je alleen bekijken met de Vision Pro, waarbij het lijkt alsof je echt in het filmpje zit. Nu is de functie enkel beschikbaar bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

Dat heeft te maken met de positionering van de camera’s, want deze telefoons hebben al twee lenzen die recht onder elkaar zijn geplaatst. Apple kiest bij de iPhone 16 dus voor een soortgelijk ontwerp, zodat je straks met alle nieuwe iPhones ruimtelijke video’s op kunt nemen. Het is dan geen functie meer die beperkt is tot de Pro-modellen. Verder worden er geen grote veranderingen verwacht bij de camera van de iPhone 16.

Verbeterde camera bij de iPhone 16 Pro (Max)

De iPhone 16 (Plus) krijgt opnieuw een 48-megapixel hoofdcamera, de ultragroothoeklens heeft net als bij de iPhone 15 (Plus) 12 megapixel. Bij de iPhone 16 Pro (Max) zien we wel verbeteringen bij de camera, want de tetraprismalens komt ook naar de iPhone 16 Pro. Nu zien we die functie alleen nog terug bij de iPhone 15 Pro Max. De camerafuncties van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max worden zo dus weer gelijkgetrokken.

We moeten nog wel even wachten op de volgende iPhone, want die verschijnt pas in september. Gelukkig weten we al eerder wat het nieuwe design van de camera’s bij de iPhone 16 is, Apple presenteert de telefoon vermoedelijk in juni. Dan worden ook de Apple Watch X en iOS 18 aangekondigd. Wil je meer weten over iOS 18? Lees dan hier meer over de grootste update ooit voor je iPhone!

