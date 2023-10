Camera iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: wie wint?

De camera’s van de iPhone 15 Pro Max en de Samsung Galaxy S23 Ultra zijn allebei top. Maar welk toestel maakt nou écht de beste foto’s? Dat lees je in dit artikel!

Camera iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra

De Galaxy S23 Ultra van Samsung is de grootste concurrent voor de iPhone 15 Pro Max, zeker als het gaat om de camera. Techwebsite CNET liet de toestellen testen door een professionele fotograaf. We laten een aantal resultaten aan je zien.

iPhone 15 Pro Max Galaxy S23 Ultra

Beide smartphone hebben deze heldere, levendige scène goed vastgelegd met de hoofdcamera. Maar de foto van de iPhone 15 Pro Max heeft realistischere kleuren in zowel de lucht als het gebouw aan de linkerkant. De lucht van de S23 Ultra ziet er bijzonder oververzadigd uit, met een gele zweem.

iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra

Bij een close-up van deze mooie roze bloemen is de iPhone duidelijk de winnaar. Hij zorgt voor een aantrekkelijke bokeh op de achtergrond en houdt het onderwerp mooi scherp, waardoor de bloemen op de voorgrond beter uitkomen. De S23 Ultra heeft niet hetzelfde diepte-effect en de kleuren zijn extreem verzadigd. Vooral de groene bladeren linksonder in de foto zien er bijna giftig uit vergeleken met de veel realistischere tinten van de iPhone.

iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra

Beide telefoons hebben een portretmodus die een aantrekkelijk bokeh-effect rond je onderwerp vastlegt. De foto van de S23 is breder dan die van de iPhone en heeft ook een rijker contrast en krachtigere kleuren. Die van de iPhone ziet er nogal uitgebleekt uit – een beetje teleurstellend.

Vergelijking in nachtmodus

Ook in het donker presteren de camera’s van beide toestellen bijzonder goed. Toch zijn er ook hier duidelijke verschillen te zien.

iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra

Het beeld van de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een meer gele kleurzweem, terwijl de iPhone 15 Pro Max iets fijnere details behoudt, vooral als je kijkt naar de bakstenen van de gebouwen. De ruisreductie van de S23 Ultra heeft een aantal van die details gladgestreken.

iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra

Dat gladstrijken van details is vooral merkbaar in deze nachtopname van de voorkant van een gebouw. De iPhone laat duidelijk de details in het metselwerk zien. De S23 Ultra interpreteert die textuur als ruis en probeert het daarom glad te strijken. Het resultaat is een vreemd uitziende gladde verschijning, waarbij het realisme van het beeld van de iPhone ontbreekt.

Camera iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: welke is beter?

De foto’s van deze twee krachtige smartphones zijn aan elkaar gewaagd. Alleen als je de details van elke foto naast elkaar bekijkt, kun je veel verschillen zien. En zelfs dan zijn veel van die verschillen heel subjectief.

iPhone 15 Pro Max 5x zoom Samsung Galaxy S23 Ultra 3x zoom

Wat ons betreft scoort de iPhone 15 Pro Max over het algemeen toch iets beter. De iPhone-foto’s leverde meer accurate kleuren, waarbij de S23 Ultra vaak onrealistische kleurzwemen produceerde door de automatische witbalans. Samsung’s telefoon produceert ook oververzadigde beelden, terwijl de iPhone de kleuren natuurgetrouwer houdt.

Op zoek naar een iPhone 15 Pro Max?

Ben je van plan om de smartphone met de beste camera aan te schaffen? Kijk dan zeker ook naar de onderstaande deals!

