Dit verklapt de Final Cut Pro-app over de camera van de iPhone 15

Apple heeft eindelijk Final Cut Pro en Logic Pro voor de iPad aangekondigd. Maar een van die apps vertelt ons ook iets over de nieuwe camera van de iPhone 15.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt Final Cut Pro-app naar iPad

Na jaren wachten heeft Apple aangekondigd dat de professionele bewerkingsprogramma’s Final Cut Pro en Logic Pro eindelijk naar je iPad komen. De apps waren al beschikbaar voor de Mac, maar nu komt er dus ook een mobiele versie. De programma’s zijn bedoeld om video- en audiobestanden mee te bewerken.

Lees ook: Apple wijzigt plannen: iPhone 15 Pro krijgt deze functie toch niet

De mobiele versies van de apps komen dus in ieder geval naar iPadOS, maar verklappen ondertussen ook al iets over de nieuwe iPhone en iOS 17. In Final Cut Pro is namelijk een nieuwe functie te zien, die nu nog niet beschikbaar is met de camera van een iPhone. Wij vertellen je wat Final Cut Pro verklapt over de camera van de nieuwe iPhone 15.

Professionele cameramodus komt naar iPhone 15

In Final Cut Pro is te zien dat er een veel uitgebreider instellingenmenu wordt toegevoegd aan de Camera-app. Hier kan je bepaalde elementen handmatig aanpassen, zoals de witbalans en de kleuren van het beeld. Bij video’s wordt het dan mogelijk om audioniveaus te onderscheiden en externe microfoons toe te voegen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn veel meer opties dan we tot nu toe gezien hebben in de Camera-app van Apple. De kans is dus groot dat deze app op de schop wordt genomen bij de iPhone 15 en een flinke update krijgt in iOS 17. Zo kan Apple een professionele cameramodus toevoegen, zodat je foto’s en video’s veel uitgebreider kunt bewerken. Hierdoor krijg je veel meer mogelijkheden voor beeldbewerking.

iPhone 15 krijgt veel betere camera

Dat Apple ook aandacht besteedt aan de software van de Camera-app sluit aan bij eerdere geruchten, die stellen dat de iPhone 15 Pro Max een speciale lens krijgt. De telefoon krijgt namelijk een periscooplens, waarmee veel verder in te zoomen is dan nu bij bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro mogelijk is. Met een compleet nieuwe camera kan een software-update voor de Camera-app eigenlijk niet ontbreken.

Lees ook: iPhone 15 met usb-c: EU tikt Apple nu al op de vingers

Ben je enthousiast over de nieuwe camerafunctie en wil jij meer weten over de iPhone 15-reeks? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro (Max). Ben je nieuwsgierig hoe duur de iPhone 15 Pro Max gaat worden? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.