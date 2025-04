Camera van veel iPhones werkt niet meer (door een fout in iOS 18)

Verschijnen er opeens zwarte vlakken over de foto’s op je iPhone? Dan ben je niet de enige, want de camera werkt niet meer naar behoren door een fout in iOS 18.

Camera heeft problemen door iOS 18

Werkt de lens van jouw iPhone niet meer naar behoren? In dat geval heeft de camera vermoedelijk last van een softwarefout in iOS 18. Door deze bug verschijnen zwarte vlakken over foto’s, die zijn gemaakt met de iPhone. Het is niet mogelijk om deze zwarte vierkanten of rechthoeken achteraf te verwijderen, waardoor de afbeelding onbruikbaar wordt. De oorzaak van de softwarefout is nog onbekend.

De zwarte vlakken op de foto’s lijken op willekeurige plekken te verschijnen. Het aantal vierkanten of rechthoeken hangt eveneens af van de afbeelding. Bij sommige foto’s verschijnen er één of twee zwarte vlakken, andere afbeeldingen hebben weer geen last van de cameraproblemen. Het gaat in ieder geval om een softwarefout in iOS 18, die ervoor zorgt dat de camera zwarte vlakken toevoegt aan foto’s. Bij iOS 17 (en eerder) speelt het probleem voor zover bekend niet.

Grote softwarefout

Apple heeft al veel klachten ontvangen van gebruikers, die sinds het installeren van iOS 18 problemen ervaren met de camera van hun iPhone. Het lijkt om een softwarefout te gaan, waarbij een groot deel van de iPhones met iOS 18 getroffen is. De zwarte vlakken op foto’s zijn in ieder geval opgedoken bij gebruikers met een iPhone SE 2022, iPhone 12 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 16 en iPhone 16 Pro.

Het gaat dus niet om een hardwareprobleem bij de camera van een specifieke iPhone-serie. Overigens hebben niet alle iPhones die op iOS 18 draaien last van de softwarefout. Het is onbekend hoeveel toestellen te maken hebben met de bug in iOS 18. Bij de apparaten met de softwarefout verschijnen de zwarte vlakken sporadisch, dus ze zijn niet op iedere foto zichtbaar. Het kan daarom voorkomen dat je slechts een aantal afbeeldingen hebt met deze zwarte plekken, terwijl de rest van je foto’s wél zijn gelukt.

Apple is op de hoogte van fout in iOS 18

Gebruikers klagen al maanden over de zwarte vlakken op foto’s, die met een iPhone genomen zijn. Het maakte daarbij niet uit hoe oud (of nieuw) het toestel is, want het probleem komt eveneens voor bij een gloednieuwe iPhone 16 Pro. Dat de cameraproblemen ook bij oudere modellen spelen, betekent in ieder geval dat het om een fout in de software gaat. Opvallend is dat Apple al maanden op de hoogte is van deze softwarefout, want het probleem speelt al sinds de release van iOS 18.

Inmiddels zijn iOS 18.1, iOS 18.2, iOS 18.3 én iOS 18.4 al verschenen, maar het probleem met de camera is nog steeds niet verholpen. Het is daarom te hopen dat het bedrijf op de achtergrond wel aan een tussentijdse update werkt, omdat de softwarefout veel iPhones treft. Er is vooralsnog geen oplossing voor het probleem, dus het is aan te raden om de foto’s die je maakt goed te controleren. Zie je een zwarte vierkant of rechthoek? Maak de foto dan opnieuw, want je kunt dit zwarte vlak niet verwijderen in de nabewerking. Het is onduidelijk of dat in de toekomst wel mogelijk wordt.