5 manieren waarom een camera in de Apple Watch nuttig kan zijn

Er zijn al lang geruchten dat Apple een camera wil toevoegen aan de Apple Watch, maar waarom? Dit is waarom een camera in Apple Watch super handig kan zijn.

Camera in Apple Watch: super handig!

De Apple Watch heeft een camera-app, maar die gebruik je alleen als afstandsbediening voor de iPhone aangezien het horloge zelf geen camera heeft. Daar kan in de toekomst verandering in komen, want Apple bezit meerdere patenten om in een volgende versie van de Apple Watch toch een camera toe te voegen.

Die camera kan dan onder het scherm worden geplaatst, in een kleine notch, in de Digital Crown of in het bandje. Maar waarom zou je dat willen?

1. FaceTime op Apple Watch

De meest voor de hand liggende functie is dat je dan makkelijk via FaceTime kunt praten, zonder dat je een extra scherm nodig hebt. Overal waar je bent kun je dan videobellen.

Communicatie via de Apple Watch wordt steeds belangrijker. Denk aan de Walkie-Talkie-functie, makkelijker berichten sturen en de optie om foto’s met anderen te delen via je Apple Watch. De toevoeging van FaceTime voelt dan als een logisch vervolg.

2. Foto’s maken

Daarnaast zou het reuze handig zijn om snel foto’s te maken, zonder dat je daar je iPhone voor hoeft mee te nemen. Stel je bent aan het hardlopen en ziet iets moois, dan kun je dat nu niet vastleggen. Ook is de Apple Watch een ideaal apparaatje om even snel een selfie mee te maken. Al zullen die dan ongetwijfeld een ‘watchfie’ worden genoemd.

3. QR-codes scannen

Soms moet je een QR-code scannen, bijvoorbeeld om te betalen bij een Tikkie. Daar heb je dan de camera op je iPhone voor nodig, terwijl we inmiddels gewend zijn om te betalen via de Apple Watch. Als je met het horloge direct die QR-code kunt scannen door deze even voor het scherm te houden, zou dat reuze praktisch zijn.

4. Face ID voor ontgrendelen en betalen

Over betalen gesproken: als Apple Face ID toevoegt aan de Apple Watch, zou dat een stuk veiliger zijn. Tevens zou dat een fijne manier zijn om het horloge te ontgrendelen, want nu moet je nog een code invoeren. Dat is vooral onhandig als de smartwatch op de oplader ligt en je wil iets controleren.

5. Vingerbewegingen registreren

Als je denkt aan een camera op de Apple Watch, dan denk je waarschijnlijk aan eentje bovenop bij het scherm, net als de selfiecamera in een iPhone. Toch heeft Apple ook een patent in handen om de camera aan de zijkant in de Digital Crown te stoppen en dat is helemaal niet zo’n gek idee. Een camera op die plek kan namelijk de bewegingen van je vingers nauwkeurig registreren en dat is op verschillende manieren interessant.

De Apple Watch kun je op dit moment al besturen met de hand waarmee je het horloge draagt, via de toegankelijkheidsopties. Dat is voornamelijk voor mensen met een lichamelijke beperking een uitkomst. Deze optie kan veel beter werken als er een camera wordt toegevoegd.

Maar nu Apple dingen met virtual- en augmented reality gaat doen, kan de registratie van je vingers en hand ook uitstekend worden gebruikt om games en andere ervaringen te besturen.

Waarom de Apple Watch geen camera moet krijgen

Er zijn er ook redenen te bedenken waarom de Apple Watch juist géén camera moet krijgen. Denk maar aan de ruimte die zo’n camera inneemt en welk effect dat heeft op de accu en de dikte van het horloge.

Ook moet je voor de grap eens je pols zo optillen, dat je een gesprek via Facetime kunt volgen. Hoe lang blijft dat nou echt comfortabel? Je voelt waarschijnlijk een rek in je spieren, omdat je deze houding normaal niet aanneemt. Of je krijgt al snel een vermoeide schouder.

Ook is het twijfelachtig wat een kleine camera op je horloge doet qua privacy. En zijn er niet andere dingen die we liever in een Apple Watch verwerkt zien worden? Wat dacht je van een zaklamp op je pols?

Welke Apple Watch in 2023?

Hoewel er nu dus nog geen Apple Watch op de markt is inclusief camera, bieden de huidige smartwatches ook genoeg toffe functies. We vertellen je welke Apple Watch in 2023 je geld waard is en welke je beter kunt laten liggen.

