Zo lelijk wordt het camera-eiland van de iPhone 14 Pro Max

Naar verwachting wordt het camera-eiland op de iPhone 14 Pro Max het grootste dat Apple ooit in een smartphone heeft gebouwd. Op nieuwe foto’s zien we hoe dik de bult écht gaat worden. Spoiler: hij is huge.

Dikker camera-eiland op iPhone 14 Pro Max

Zoals ieder jaar krijgt de nieuwe iPhone 14 dit jaar weer een flinke camera-update. De ultragroothoeklens wordt op alle modellen flink verbeterd, de Pro-iPhones krijgen daarnaast ook een vernieuwde standaard groothoeklens én telelens. Met al deze updates heeft de camera-bult aan de achterkant van deze telefoon echter ook aanpassingen nodig.

Zoals je in onderstaande video kan zien, moet het camera-eiland op de iPhone 14 Pro Max een heel stuk dikker worden dan bij zijn voorganger. En waarschijnlijk is dit ook het geval op de iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max on hands good night pic.twitter.com/PWXKat333Q — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 5, 2022

Waar deze foto vandaan komt? Twitter-gebruiker lipilipsi wist een dummy van de iPhone 14 Pro Max te bemachtigen en maakte een video waarin die hem vergeleek met de iPhone 13 Pro. Dat werd vervolgens opgepakt door Apple-lekker Majin Bu. Zie de tweet hieronder.

Wat heb je eraan?

Nu is een zo dikke camera-bult wel heel lelijk , dus wat krijg je er dan voor terug? Volgens Apple-orakel Ming-Chi Kuo wordt de resolutie van de standaardlens van de iPhone verviervoudigd, naar 48 megapixels.

Onder speciale omstandigheden (slecht licht bijvoorbeeld), worden de pixels gecombineerd tot een resolutie van 12 megapixels. Hierdoor krijg je een nog beter werkende nachtmodus.

Ten slotte is er nog sprake van astrofotografie. Ook hierbij komt de hogere resolutie goed van pas, omdat meer details kunnen worden vastgelegd. Dankzij slimme algoritmes, gecombineerd met digitale zoom, maak je mooie foto’s van sterrenbeelden en de maan.

Nog meer details

Volgens de gelekte schematische tekeningen is de camera-bult van de iPhone 14 Pro Max overigens 4,17 mm dik. Bij de iPhone 13 Pro Max was dat nog 3,60 mm. De afmetingen van het camera-eiland zullen naar verwachting in elke richting met ongeveer 5 procent groeien. Dan hebben we over 35,01 mm breedte naar 36,73 mm en 36,24 mm hoogte naar 38,21 mm.

Een ding is hiermee wel zeker: de hoesjes van de iPhone 13 kun je op de 14 niet meer hergebruiken. Wil je op de hoogte blijven van alle andere ontwikkelingen rondom de iPhone 14? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!