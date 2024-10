Dit is wat de camera van de iPhone 16 Pro (Max) te bieden heeft

De camera van de iPhone 16 Pro (Max) is de beste iPhone-camera tot nu toe. We zetten op een rij wat de camera allemaal te bieden heeft.

Zo goed is de camera van de iPhone 16 pro (Max)

In tegenstelling tot de voorgangers, zit er geen verschil meer tussen de camera’s van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. We laten je zien wat ze precies te bieden hebben!

Drie lenzen

De iPhone 16 Pro heeft een hoofdcamera van 48 MP met een diafragma van f/1.8, een zoomcamera van 12 megapixel met een diafragma van 2.8 en een ultragroothoekcamera van 48 MP met een 5x optische zoom en een diafragma van f/2.2. Daarnaast is er een 3D LiDAR scanner voor dieptemeting. Het grootste verschil met de de camera van de iPhone 15 Pro Max is dat de ultragroothoekcamera van 12 MP naar 48 MP is gegaan. Deze camera heeft een nog betere quad-pixel sensor voor ProRAW- en HEIF-foto’s met autofocus in hoge resolutie.

Frontcamera

De camera aan de voorkant van de iPhone 16 Pro (Max) heeft 12 MP en een diafragma van f/1.9. Dat is dezelfde camera die we ook al zagen op de iPhone 15 Pro Max. Je maakt zonder meer uitstekende selfies met deze camera.

Fotografische stijlen

Met de nieuwe versie van de Fotografische stijlen geef je je foto’s een eigen touch. Bovendien kun je die stijlen ook altijd weer terugdraaien. Met het nieuwe bedieningsvlak kun je op een intuïtieve manier tegelijkertijd de tinten en kleuren aanpassen. En met de schuif­knop verander je de intensiteit van specifieke kleuren, in plaats van dat je een algemeen effect toepast.

Cameraregelaar

De hele iPhone 16-serie is voorzien van de cameraregelaar, een knop aan de rechterkant van de iPhone. Met de camera­regelaar heb je nu sneller toegang tot alle cameratools. Veeg met je vinger om bijvoorbeeld de belichting of scherpte­diepte aan te passen. Vergrendel automatisch de focus en belichting door zachtjes op te drukken. Zo kun je de compositie aanpassen zonder dat je de focus op het onderwerp verliest. Later dit jaar kun je de camera­regelaar ook gebruiken als tweestaps­sluiter.

4K video met 120 fps

Met iPhone 16 Pro is het mogelijk om video’s in 4K Dolby Vision met 120 bps op te nemen. Met de camera van de iPhone 15 Pro Max is dat alleen mogelijk met 60 bps. De 16 Pro (Max) ondersteunt ook slow-motion in 4K Dolby Vision met 120 bps, mede dankzij de krachtige A18 Pro-chip. In de vernieuwde Foto’s-app kun je achteraf de afspeelsnelheid aanpassen.

Camera iPhone 16 Pro (Max) gebruiken

