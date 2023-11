Calex: slimme lampen met ondersteuning voor Apple HomeKit

Calex heeft een heel assortiment betaalbare slimme lampen, die je in Apple HomeKit kunt integreren. Ideaal als je wat geld wilt besparen!

Slimme lampen met ondersteuning voor Apple HomeKit

Ben je op zoek naar betaalbare slimme verlichting? Kijk dan zeker eens naar het assortiment van Calex. Die lampen bedien je via de bijbehorende app, of integreer je eenvoudig in Apple HomeKit.

Het assortiment van Calex is behoorlijk uitgebreid. Wit licht, gekleurd licht in alle denkbare vormen en voor zo’n beetje alle beschikbare fittingen. Voor de lampen die we hier bespreken, heb je geen hub nodig. Je koopt alleen de lamp en downloadt de app, en je kunt gelijk aan de slag. Geen verborgen kosten dus!

1. Calex Smart Wifi LED Filament – E27 – Dimbaar – 7W

Deze slimme, dimbare lamp zorgt voor een gezellige sfeer in huis. Via de Calex Smart App kies je uit de verschillende tinten, van koel tot warm wit licht, en dim je het licht tot het gewenste niveau. Het enige wat je nodig hebt is een wifi-verbinding.

Via de app laat je de lampen ook automatisch aan gaan, of bijvoorbeeld dimmen op een bepaald tijdstip. In het begin is het handig om gebruik te maken van de voorgeprogrammeerde scenario’s, maar je kunt ook alles handmatig aanpassen.

2. Calex Smart Wifi LED – GU10 – Dimbaar – 5W

Met deze set van twee slimme Wifi LED – GU-10 spots creëer je oneindig veel mogelijkheden met verschillende soorten wit licht. Bovendien dim je ze eenvoudig via de Calex Smart App. Voor deze spots heb je enkel een wifi-verbinding nodig en dus geen hub, link, of wat dan ook.

Bedienen kan dus via de app, maar ook via Siri als je de slimme lampen integreert met Apple HomeKit. En desgewenst kun je een afstandsbediening erbij aanschaffen. Die moet je dan ook toevoegen in de app.

3. Calex Smart Wifi LED RGB – E27 – Dimbaar – 9,4W

Met deze set van twee slimme RGB lampen geef je jouw woning een moderne uitstraling. De lampen hebben variërende opties van koel wit tot warm wit licht, en de mogelijkheid om gebruik te maken van color ambiance.

Met de Calex Smart app schakel je de RGB-lampen op afstand aan en uit, dim en verander je kleur. Deze multicolor LED-lampen hebben maar liefst 16 miljoen kleuren en dankzij de muziekfunctie laat je het licht meebewegen met de bas van jouw muziek!

Programmeren met de Smart App

Met de Smart App kun je veel verschillende scenario’s instellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alle lichten in een kamer met één tik aan en uit te schakelen. Je kunt lampen op een bepaald tijdstip automatisch in- en uitschakelen, maar ook bij bepaalde weerconditites. Denk aan lampen uit wanneer het warmer wordt dan 28 graden, of lampen aan wanneer de zon ondergaat.

De bediening van de app is in het begin even wennen, maar ook weer niet al te moeilijk. Dat komt vooral doordat er meer mogelijk is dan je denkt, dus het is even zoeken naar de beste mogelijkheden. Eenmaal ingesteld hoef je er ook niet meer over na te denken.

De scenario’s van de slimme lampen die we in de Calex Smart App hebben ingesteld, werken allemaal perfect. Het kwam een heel enkele keer voor dat het in- of uitschakelen van een lamp niet lukte. Daar krijg je dan een melding van. Maar het is echt een uitzondering. Je kunt de app gratis installeren in de App Store:

