Hoewel we er in 2021 nog niet op hoeven te rekenen, lijkt Apple nog steeds aan een buigbare iPhone te sleutelen. Twee nieuwe prototypes zouden de stresstest hebben doorstaan.

‘Buigbare iPhone doorstaat stresstest’

Dat blijkt uit een nieuw gerucht van Economic Daily News. Op basis van (anonieme) bronnen stelt de website dat twee verschillende prototypes van Apples eerste iPhone met een buigbaar scherm een grote test hebben doorstaan in een Foxconn-fabriek in China.

Het zou hier om een stresstest gaan, die naar de stevigheid van het design kijkt. Nu beide testmodellen dit hebben doorstaan, zouden ze naar een volgende fase van het testproces gaan, waarbij Apple één van de twee prototypes kiest om verder te ontwikkelen.

Volgens meerdere geruchten test Apple in ieder geval een iPhone met twee schermen, die je dicht en open kunt klappen als een boek. Een scharnier tussen de twee displays maakt dit mogelijk, maar omdat de schermen zo dicht op elkaar zouden zitten, is dit scharnier nauwelijks zichtbaar.

Dit sluit opvallend goed aan op een patent dat Apple eerder heeft ingediend, waarin een dergelijke smartphone met een dubbel scherm wordt beschreven.

Het tweede prototype is een klaptelefoon die je het beste kunt vergelijken met de Samsung Galaxy Z Flip. Door het toestel naar boven open te klappen, verschijnt er een groter scherm zodat het apparaat erg compact blijft als je het in je broekzak stopt.

Wanneer komt de buigbare iPhone uit?

Hoewel het nog jaren kan duren tot deze buigbare iPhone op de markt komt, nemen de geruchten rondom de ontwikkeling ervan wel toe. Dat Apple achter de schermen in ieder geval een dergelijk apparaat uittest lijkt daardoor een zekerheid.

Al sinds 2015 dient het bedrijf uit Cupertino patenten in die betrekking hebben op deze techniek, maar analisten voorspellen dat we hier op zij vroegst pas in 2022 of 2023 iets concreets van gaan zien.

Wil je meer weten over wat je wel in 2021 van Apple kunt verwachten? Check dan onze voorspellingen voor het nieuwe jaar.