Zien: deze homescreen-bug laat elke iPhone crashen

Door een vervelende bug op het beginscherm van je iPhone kun je de telefoon compleet laten crashen. Een video onthult nu hoe makkelijk dat gaat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bug zorgt voor problemen bij de iPhone

Er gaat op social media een video rond, waarin wordt onthuld hoe makkelijk het is om een iPhone vast te laten lopen. In de video laat iemand meerdere iPhones in korte tijd crashen door een bug in de appbibliotheek. De iPhone loopt compleet vast, waarbij naar verluidt de enige oplossing is om het toestel opnieuw op te starten. Opvallend aan de video is hoe makkelijk het is om de iPhones te laten crashen.

Lees ook: iOS 17.3 bèta 2 is uit – maar er is een groot probleem

De bug vind je terug in de appbibliotheek. Hiervoor moet je naar de zoekbalk gaan en erop tikken. Als je vervolgens de spatiebalk ingedrukt houdt en met je andere hand weer teruggaat naar het beginscherm loopt de iPhone volledig vast. Met de bug zijn iPhones dus enorm makkelijk onbruikbaar te maken, want na het crashen kun je (tijdelijk) geen apps meer openen of andere taken uit te voeren.

Probleem met iOS-software

Macwelt heeft getest of de bug er inderdaad toe leidt dat iPhones crashen. Ze hebben dezelfde handelingen uitgevoerd om dit te achterhalen. Het blijkt dat een iPhone inderdaad vrijwel onbruikbaar is door de bug in de appbibliotheek. Het probleem is getest op een iPhone 15, die draait op iOS 17.2.1. Het is dus goed mogelijk dat het om een bug in iOS 17 gaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens de analysegegevens van de iPhone laat de bug een belangrijk onderdeel van iOS crashen. Dat onderdeel beheert het beginscherm, de schermachtergronden en de plaatsing van apps. Wanneer dat vastloopt kun je dus niks meer uitvoeren op het beginscherm van je iPhone. Gelukkig is het probleem snel op te lossen door je telefoon opnieuw op te starten.

iOS 17.3 komt eraan

Het lijkt dus om een kleine bug in de appbibliotheek te gaan waardoor iPhones crashen. Nu het probleem algemeen bekend is duurt het waarschijnlijk niet lang voordat Apple met een oplossing komt. Er komt met iOS 17.3 binnenkort weer een nieuwe update naar je iPhone, waarin deze bug vermoedelijk direct wordt opgelost. In de huidige testversies van iOS 17.3 is het probleem in ieder geval al opgelost.

Lees ook: iOS 17.3 komt eraan: dit is wanneer je kunt updaten

We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 17.3, want het is de verwachting dat Apple de update deze maand nog uitbrengt. Dat gebeurt waarschijnlijk eind januari, iOS 16.3 verscheen vorig jaar rond dezelfde periode. Met iOS 17.3 komen er weinig nieuwe functies naar je iPhone, maar worden er dus vooral problemen opgelost. Ben je benieuwd wat er verandert in iOS 17.3? Lees dan hier alles over de update.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!