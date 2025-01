WhatsApp lost belangrijke privacy-bug op: zo is je account veilig

Er zit een belangrijke privacy-bug in WhatsApp die het bedrijf nu eindelijk heeft opgelost, maar daar moet je wel actie voor ondernemen.

Bug in WhatsApp eindelijk opgelost

WhatsApp heeft een handige functie voor wanneer je iets wilt delen, maar niet wilt dat het blijft bestaan. Die functie heet ‘Eenmalige weergave’. Met deze functie stuur je een foto of video naar iemand en nadat ze deze hebben gezien, wordt die voor altijd gewist.

Dat is althans hoe het zou moeten werken. Maar een onlangs ontdekte bug zorgde ervoor dat ontvangers content van ‘eenmalige weergave’ zo vaak konden bekijken als ze maar wilden. De privacy-bug is inmiddels opgelost, maar je moet wel eerst WhatsApp updaten naar versie 25.2.3.

Zo werkte de bug

De privacy-bug in WhatsApp werd vorige week voor het eerst in een blog openbaar gemaakt door cybersecurity-onderzoeker Ramshath. Het blijkt dat het extreem eenvoudig is om de bug te misbruiken. Er is namelijk geen enkele technische kennis voor nodig. Als iemand je een ‘Eenmalige weergave’-afbeelding of -video stuurt, hoef je alleen maar naar ‘Instellingen > Opslag en data > Beheer opslag’ te gaan, om opnieuw toegang te krijgen. Als je daar de chat van de afzender vindt en de opslag sorteert op ‘Nieuwste’, kun je de ‘Eenmalige weergave’-content gewoon weer bekijken.

De bug in WhatsApp is overigens alleen van toepassing op iPhone-gebruikers, wat natuurlijk nog steeds een erg grote groep is. Het is een behoorlijk grote privacyfout van WhatsApp en moederbedrijf Meta. Ramshath beweert dat hij het probleem heeft gerapporteerd aan Meta via het zogeheten Bug Bounty-programma van het bedrijf. Meta zegt dat het al op de hoogte was van het probleem en werkt aan een oplossing.

De oplossing voor deze bug in WhatsApp is er nu dus, alleen moet je de app nog wel updaten naar versie 25.2.3. Om dat te doen ga je naar de App Store, zoek je naar ‘WhatsApp’ en tik je op ‘Werk bij’.