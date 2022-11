Brazilië roept iPhone terug uit de winkel – volgt Nederland?

In Brazilië wordt de iPhone terug uit de winkel geroepen, omdat Apple zich niet aan de wetgeving houdt. Maar waar zit het probleem dan? En zou dat ook in Nederland kunnen gebeuren?

Braziliaanse overheid: opladers verplicht in doos

De Braziliaanse overheid verplichtte Apple in september al tot het bijvoegen van een oplader in de doos van alle iPhones. Apple voldoet echter nog steeds niet aan deze eis, waardoor de Braziliaanse overheid de iPhones zonder oplader nu uit de winkels heeft teruggeroepen.

Deze beslissing volgt nadat Apple al meerdere boetes van miljoenen euro’s kreeg voor het weglaten van de oplader in de iPhone-doosjes. Apple lijkt nog niet toe te willen geven aan de nieuwe wetgeving en heeft de beslissing aangevochten bij de rechter.

iPhone uit de winkel in Brazilië

Apple is sinds de iPhone 12 gestopt met het gratis bijvoegen van een oplader in de doos. Ook de iPhone 11 is inmiddels voorzien van een nieuwe, compactere doos, waar geen oplader meer in zit.

De reden voor het weglaten van de oplader is duurzaamheid, aldus Apple. Door geen oplaadkabel bij ieder nieuw toestel te geven, wordt het milieu gespaard volgens het bedrijf. Hier zit ongetwijfeld ook een financieel motief achter: zonder oplaadkabel kost het toestel simpelweg minder geld om te produceren.

Rechtszaak moet uitkomst bieden

Apple heeft deze nieuwe wetgeving dus aangevochten bij de rechter, het bedrijf is van mening dat jij als koper goed genoeg op de hoogte wordt gebracht van de inhoud van het iPhone-doosje. De rechter stond het toe dat Apple de iPhones bleef verkopen, totdat er een uitspraak is gedaan over de zaak.

Het is nu dus de vraag of de Braziliaanse overheid niet buiten haar recht handelt, door de iPhones toch uit de winkels te halen en de verkoop te verbieden. Opvallend in ieder geval: de nieuwe Apple TV 4K wordt wereldwijd zonder oplader voor de Siri Remote (met usb-c) verkocht, maar juist in Brazilië zit er wél een oplader in het doosje. Apple lijkt meer confrontaties in ieder geval te willen vermijden.

Wat vindt de Nederlandse overheid?

In Nederland is er geen wet die bepaalt of er een oplader in het iPhone-doosje moet zitten. De belangrijkste nieuwe wetgeving in Nederland en andere Europese landen is het invoeren van de usb-c-poort voor alle nieuwe elektronische producten vanaf november 2024. Apple lijkt hier volgend jaar al gehoor aan te geven met de iPhone 15.

We hoeven dus niet bang te zijn dat de iPhone – net als in Brazilië – ook uit de winkel wordt gehaald. Het blijft echter de vraag voor hoelang de iPhones nog aan de winkels worden geleverd, gezien de huidige productieproblemen waar Apple mee te kampen heeft.

