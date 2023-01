Tanken en je brandstof betalen met Apple CarPlay: nu in Nederland

Dat is makkelijk! Je kunt nu in Nederland tanken en met Apple Carplay je brandstof betalen. Dit moet je weten!

Brandstof betalen met Apple CarPlay

Met de release van iOS 16 kwamen er een paar hele toffe functies naar je iPhone, iPad én CarPlay. De meest opvallende functie van CarPlay: je brandstof betalen vanaf de bestuurdersstoel.

Zo ben je vlugger klaar en kun je weer snel verder met je reis. Het is natuurlijk ook fijn als je nog even wat wilt kopen of eten bij het tankstation. Je zet de auto met de volle tank even aan de kant en je kunt rustig de tijd nemen om te shoppen, zonder dat je een pomp bezet houdt.

Betalen met een iPhone, een Apple Watch of Apple CarPlay is mogelijk bij de tankstations die zijn aangesloten op het Connected Fueling platform. Connected Fueling is in 14 Europese landen beschikbaar en steeds meer tankstations sluiten zich aan bij het netwerk. Op de website staat precies waar de tankstations zich in Europa (en Nederland) bevinden.

Om te tanken en je brandstof te betalen met Apple CarPlay moet je de PACE Drive-app downloaden en je registreren. Daarna kies je de betaalmethode (bijvoorbeeld Apple Pay of creditcard).

Selecteer vervolgens het tankstation dat Connected Fueling ondersteunt. Kies je pompnummer, vul de tank van je auto en geef toestemming voor het uitvoeren van de betaling.

Op dit moment is het betalen van je brandstof via Apple CarPlay beschikbaar bij vijfhonderd Nederlandse tankstations. In het eerste kwartaal van 2023 moet dit aantal opgelopen zijn tot ruim duizend tankstations.

Dit is Apple CarPlay – in het kort

CarPlay is Apples manier om je iPhone op een veilige en makkelijke manier naar de auto te brengen. Door je iPhone te koppelen aan het systeem in je auto, wordt CarPlay automatisch geactiveerd. Je auto moet natuurlijk wel ondersteuning hebben voor CarPlay.

Het besturingssysteem werd in 2014 uitgebracht en is in veel verschillende automerken beschikbaar. Je iPhone sluit je aan met een kabeltje, maar er zijn ook CarPlay-systemen die draadloos kunnen verbinden met je smartphone. De informatie die op je iPhone staat wordt vanzelf overgezet naar Apple CarPlay.

