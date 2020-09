Bose QuietComfort Earbuds gaan de strijd aan met AirPods Pro

Audiomerk Bose heeft nieuwe oordopjes uitgebracht. De QuietComfort Earbuds zijn een interessant alternatief voor de AirPods Pro.

Bose QuietComfort Earbuds zijn een goed alternatief voor de AirPods Pro

De nieuwe oordopjes van Bose hebben net als de AirPods Pro actieve noise-cancelling. Het is niet de eerste keer dat Bose ruisonderdrukking toevoegt aan zijn oordopjes. De QuietComfort-modellen van Bose worden al veelvuldig gebruikt, vooral door mensen die vaak in het vliegtuig zitten.

In de QuietComfort Earbuds is de ruisonderdrukking flink verbeterd. De draadloze oordopjes zijn nog kleiner en je hebt geen last van omgevingsgeluid, waardoor het geluid nog helderder klinkt. De Earbuds hebben zowel actieve als passieve ruisonderdrukking.

De actieve ruisonderdrukking werkt hetzelfde als bij de AirPods Pro: zowel interne als externe microfoons ontvangen het omgevingsgeluid en produceren een tegengeluid om dit te onderdrukken. Op die manier wordt het helemaal stil om je heen. De passieve noise-cancelling is de zachte afdichting van je oor door middel van de rubberen uiteindes. Door de luchtdichte afsluiting heb je geen last meer van buitengeluid.

QuietComfort Earbuds gaan concurrentie aan

Door zowel actieve als passieve noise-cancelling worden de oordopjes een serieuze concurrent voor de AirPods Pro. Ook maken de oordopjes het mogelijk de actieve ruisonderdrukking te minimaliseren. Je kunt hierin zelf het niveau bepalen: complete stilte, volledig open voor omgevingsgeluid, of iets daar tussenin. Daarnaast zijn de oordopjes waterdicht en door middel van aanrakingen te bedienen.

De oordopjes zijn nu te reserveren op de website van Bose voor een bedrag van 279,95 euro. De prijs is daarmee nagenoeg gelijk aan de adviesprijs van de AirPods Pro, die voor 279 euro te koop zijn. Omdat de QuietComfort Earbuds dezelfde functies hebben, kun je je keuze beter baseren op voorkeur voor merk, uiterlijk of geluid.

