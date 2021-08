Bose QuietComfort 45 gaat de strijd aan met de AirPods Max

Het bekende audiomerk Bose heeft zijn nieuwste draadloze headset gepresenteerd: de QuietComfort 45. De koptelefoon beschikt over diverse verbeteringen en is een interessant alternatief voor de AirPods Max van Apple.

Dit is de Bose QuietComfort 45

De Bose QuietComfort 45 is de opvolger van de populaire QuietComfort 35 II, die alweer vier jaar geleden werd uitgebracht. De nieuwe draadloze koptelefoon van Bose ziet er aan de buitenkant ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger, maar is stiekem flink verbeterd.

Dit begint bij de ruisonderdrukking, één van de features die de QuietComfort 35 II zo goed en populair maakte. Volgens Bose is de noise cancelling er flink op vooruit gegaan. Zo kun je schakelen tussen twee modi: de Quiet Mode en Aware Mode. Kies je voor Quiet, dan wordt al het omgevingsgeluid weggefilterd. Hiervoor gebruikt de QuietComfort 45 kleine microfoontjes, die het geluid opvangen zodat de headset vervolgens een soort ‘tegengeluid’ kan produceren.

Met de Aware Mode krijg je juist wél de omgeving mee en dat is handig als je bijvoorbeeld over straat loopt of op de fiets zit. Hierdoor hoor je zowel je muziek als het geluid van het verkeer om je heen goed. Je schakelt tussen de modi met de fysieke knopjes op de headset zelf. De QuietComfort 45 werkt draadloos via bluetooth 5.1, maar het is ook mogelijk om de koptelefoon bedraad te gebruiken.

Een andere belangrijke verbetering is dat de QuietComfort 45 oplaadt via een usb-c-aansluiting. De QuietComfort 35 II maakt nog gebruik van een ouderwetse micro-usb-poort. Bose zegt dat de headset op een volle acculading 24 uur meegaat. Volledig opladen duurt 2,5 uur. Heb je maar een kwartiertje de tijd om op te laden, dan kun je alweer 2,5 uur naar muziek luisteren. Gebruik je een kabeltje, dan gaat de batterij nog iets langer mee.

Concurrent voor de AirPods Max

Net als de AirPods Max heeft de Bose QuietComfort 45 een over-ear-design, met grote oorkussens die ervoor zorgen dat de headset fijn zit. De AirPods Max werkt op een soortgelijke manier en onderscheidt zich ook door de actieve ruisonderdrukking (met een eigen ‘Aware Mode’), maar is wel behoorlijk duur. De Apple-koptelefoon heeft een adviesprijs van 629 euro, maar kun je tegenwoordig voor rond de 500 euro in huis halen.

De Bose QuietComfort 45 kost 349,95 euro en ligt over een aantal weken in de winkels. Een stuk goedkoper dus dan de AirPods Max, maar wel met soortgelijke functies. Bestel je de draadloze koptelefoon, dan wordt ‘ie in de week van 20 september verzonden. De headset verschijnt ook in Nederland en komt in twee kleuren: zwart en wit.

