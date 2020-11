Op Intel-Macs tref je Boot Camp aan, een hulpprogramma waarmee je Windows kunt installeren. Maar kan dat ook op de nieuwe Macs, die voorzien zijn van Apples eigen M1-chip? Tijd voor een begrijpelijke uitleg.

Uitleg: Werkt Boot Camp op Macs met een M1-chip?

macOS is een fantastisch besturingssysteem, maar voor sommige software heb je toch Windows nodig. Daarom biedt Apple op Macs met een Intel-processor het hulpprogramma Boot Camp aan. Daarmee installeer je Windows op een aparte partitie van je harde schijf. Je kunt vervolgens twee besturingssystemen draaien op je Mac.

Recent kondigde Apple een nieuwe generatie Macs aan. De MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini zijn overladen met enthousiaste reviews. De overstap van Intel naar Apples eigen M1-processor zorgt voor een enorme sprong in snelheid en een veel langere accuduur.

Toch heeft deze chip, die dus door Apple zelf gemaakt wordt, wel een nadeel. De M1 maakt gebruik van ARM-architectuur. Intel-processoren zijn gebaseerd op x86-architectuur. Daarom is Boot Camp helaas geen optie voor de nieuwe Macs. Je kunt er dus geen Windows op installeren.

In de toekomst tóch Windows op je ARM-Mac?

Microsoft biedt overigens wel een ARM-versie van Windows aan. Die mogen fabrikanten echter alleen gebruiken als ze hem vóór verkoop op hun computers installeren. Apple wil natuurlijk het liefst dat iedereen macOS gebruikt. De kans dat het bedrijf ooit zelf Windows op een Mac zet is nihil.

Volgens Craig Federighi, hoofd softwareontwikkeling van Apple, zijn er trouwens geen technische barrières. Hij zegt in een interview met Ars Technica dat de nieuwe Macs prima overweg kunnen met de ARM-versie van Windows.

Het is daarom te hopen dat Microsoft terugkomt op haar besluit. Als gebruikers van een Mac met M1-chip straks toch weer Windows mogen aanschaffen, zien we Boot Camp misschien wel terug.

Andere mogelijkheden om Windows op je Mac te krijgen

Er is nog een andere manier om Windows op je Mac te draaien: virtualisatiesoftware. Je gebruikt Windows dan als app binnen macOS. Bedrijven als VMWare en Parallels werken hard aan nieuwe versies van hun software die geschikt zijn voor Macs met een M1-chip. Wanneer we die kunnen verwachten is op dit moment niet duidelijk.

Met Crossover 20 is het wel al mogelijk om losse Windows-programma’s op je Mac te gebruiken. Deze software vertaalt PC-programma’s naar apps voor macOS. Het enige nadeel is dat ze vaak wat minder soepel lopen dan op een normale Windows-computer.

Nieuw tijdperk voor de Mac

De M1-chip staat een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Mac. Na een jarenlange samenwerking met Intel gaat Apple namelijk compleet op eigen benen staan. In de komende twee jaar worden alle Macs voorzien van een M1-chip. De primeur is voorbehouden aan de MacBook Air, 13 inch-MacBook Pro en Mac mini. Naast de snelheidswinst lijkt de M1-chip zich ook beter te lenen voor games.

