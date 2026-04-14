Booking.com waarschuwt voor datalek: pas op voor gevaarlijke spamberichten!

Maurice Snijders
14 april 2026, 18:36
Na Odido en Basic Fit is ook Booking.com nu het slachtoffer geworden van hackers, dus het kan zijn dat je gevaarlijke spamberichten ontvangt.

Ook Booking.com heeft nu te maken met een datalek waardoor hackers toegang hebben gekregen tot boekingsinformatie van klanten. Het bedrijf zegt er vooralsnog niet veel over, behalve dat het probleem inmiddels onder controle is. Wanneer de hack heeft plaatsgevonden is bijvoorbeeld ook niet bekendgemaakt. De Autoriteit Persoonsgegevens is wel op de hoogte van het datalek.

Getroffen klanten ontvingen op zondagavond wel een e-mail, waarin staat dat Booking.com onlangs verdachte activiteiten heeft opgemerkt die van invloed zijn op een aantal reserveringen. Om hoeveel klanten het gaat, is vooralsnog echter niet duidelijk. Er zouden volgens het bedrijf in elk geval geen financiële gegevens, betalingsgegevens of adressen van klanten zijn gestolen. 

Dit is er wel gelekt

Booking.com geeft in de e-mail aan dat uit een onderzoek naar het datalek blijkt dat er boekingsdetails, namen, e-mailadressen en fysieke adressen zijn gelekt. Hetzelfde geldt ook voor telefoonnummers die aan de boeking zijn gekoppeld en alle overige informatie die je met de accommodatie hebt gedeeld. Hoeveel gevoelige informatie daar nog bij zit, is dus per klant verschillend.

Klanten moeten volgens Booking.com voortaan extra alert zijn op gevaarlijke spamberichten en telefoontjes van oplichters die zich voordoen als een accommodatie of mogelijk als Booking.com. Het bedrijf adviseert daarnaast ook om antivirusprogramma’s te installeren om je apparaten te beschermen tegen phishing-pogingen die nu mogelijk zullen volgen.

Het enige dat Booking-com verder nog heeft gezegd, is dat klanten die voor de komende periode een hotel hebben gereserveerd, inmiddels een nieuwe pincode hebben ontvangen via e-mail. Heb je die niet ontvangen, dan kun je het beste zelf even contact opnemen met Booking.com.

