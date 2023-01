BMW komt nu al met een Apple Car-concurrent: zo ziet de auto eruit

Nog voordat de Apple Car is geïntroduceerd heeft de futuristische auto al een concurrent. Check hier hoe de BMW i Vision Dee eruit ziet.

BMW i Vision Dee: concurrent van de Apple Car

BMW heeft op de CES een nieuwe elektrische auto aangekondigd. De CES (Consumer Electronics Show) is een jaarlijks terugkerend evenement en dé plek waar bedrijven hun nieuwste producten laten zien. BMW heeft daar nu de i Vision Dee geïntroduceerd.

De auto lijkt sterk geïnspireerd op de Apple Car. De auto ziet er futuristisch uit en draait op de eigen software van BMW. Bovendien is de auto voorzien van geavanceerde technologische functies. BMW heeft met deze auto dus een directe concurrent voor de Apple Car.

Zo ziet de BMW i Vision Dee eruit

De nieuwe auto ziet er van buiten al futuristisch uit, maar is van binnen ook voorzien van de nieuwste technologische snufjes. Zo bestaat de voorruit uit één groot scherm, waarop je aan de hand van AR (augmented reality) directieaanwijzingen krijgt of jouw notificaties leest. De auto wordt deels bestuurd met Dee, de stemassistent van BMW.

Dee – eigenlijk de Siri van BMW – herkent de identiteit van de bestuurder en opent de deuren automatisch. De stemassistent ondersteunt je bovendien tijdens het rijden. En kan jij niet kiezen welke kleur auto je wilt? Dan heb je bij de BMW i Vision Dee geen zorgen, want de buitenkant van de auto kan in iedere kleur veranderen.

Best friends love to match 😍 E Ink Digitalisation, to keep your car as unique as you. #TheUltimateCompanion, The BMW i Vision Dee. #CES2023 @EInk pic.twitter.com/oPWpB8lZ1z — BMW (@BMW) January 6, 2023

Futuristische auto’s verschijnen kort na elkaar

De BMW i Vision Dee en de Apple Car verschijnen naar verluidt relatief kort na elkaar. De slimme auto van BMW verschijnt in 2025, terwijl de Apple Car wordt verwacht in 2026. In 2024 moet het eerste ontwerp van de Apple Car af zijn, zodat deze in 2025 getest kan worden. De Apple Car wordt dan in 2026 op de markt gebracht, hooguit een jaar na de BMW i Vision Dee.

Over de prijs van de BMW i Vision Dee is nog niks bekend, maar het zal waarschijnlijk om een flink prijskaartje gaan. Ter vergelijking: de prijs voor de Apple Car zal rond de 100.000 dollar liggen, en dat is de ‘goedkoopste’ uitvoering. De BMW i Vision Dee is naar verwachting goedkoper, maar hoeveel dat precies gaat zijn is nog even afwachten.

