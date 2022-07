BMW komt met abonnement op stoelverwarming – blijft CarPlay wel gratis?

Bij Apple zitten we soms te klagen over abonnementen. Dat het altijd erger kan, bewijst autobouwer BMW. In Zuid-Korea moet je nu een abonnement nemen op je stoelverwarming. Bizar. Of stiekem logisch? En volgt een abonnement op CarPlay?

BMW met stoelverwarming als abonnement

Op het eerste gezicht lijkt het wel te gek voor woorden. In Zuid-Korea is het Duitse autobedrijf BMW gestart met een opmerkelijk business-model. Je stoelverwarming zit standaard ingebouwd in de auto, maar om die te mogen gebruiken, heb je een abonnement nodig. Je betaalt 18 euro per maand, of 180 euro per jaar. Daarnaast kun je ook een abo nemen op stuurverwarming, High Beam Assist en andere assistentiesystemen. Het lijkt net apps uit de App Store, waar je voor piepkleine extra functies vaak ook een abonnement nodig hebt.

Deze trend is natuurlijk al wel een tijdje zichtbaar. We gaan steeds meer van bezit naar gebruik. Je koopt geen losse mp3’tjes meer in iTunes, maar luistert voor een vast bedrag per maand naar de hele catalogus. Dito films en series, waar we tegenwoordig Netflix en Apple TV+ voor hebben.

Automaker wordt ook steeds meer dienstverlener

De automakers merken uiteraard ook dat ze door Apple en andere tech-bedrijven steeds meer in een hoekje worden geduwd. Zij mogen nog wel de auto’s mogen maken, maar een groot deel van de interactie wordt inmiddels verzorgd door Google (Android Auto) en Apple (CarPlay).

Met de nieuwe versie van CarPlay, die volgend jaar geïntroduceerd wordt, gaat dat alleen maar erger worden. Dan gaat Apple’s systeem bijna het hele dashboard van je auto overnemen, tot de snelheidsmeter en airco-bediening aan toe.

Dus moeten de automakers op zoek naar andere verdienmodellen, en BMW is dat nu dus aan het testen met allerlei comfortfuncties in abonnementsvorm. Het doet het trucje van Apple na dus. Uiteraard mag je alle functies ook een maandje gratis gebruiken. Misschien is het ook nog een idee om over tussentijdse reclames na te denken?

Abonnement voor CarPlay bij BMW?

Stiekem maken we ons wel een klein beetje zorgen. Want wat nou als dit model een succes wordt? Gaan we dan volgend jaar voor het gebruik van CarPlay in de maand afrekenen? Sterker nog: dit had BMW al eerder geprobeerd. Toen was het geen succes. Maar ja, er is een hoop veranderd sindsdien, en de autobouwers staan steeds meer onder druk. De tijd zal het leren.

