Bluetooth-vertraging: bij de AirPods Pro 2 is het een stuk minder

Bluetooth-vertraging is bij draadloze apparaten nog wel eens een probleem. Hoe zit het eigenlijk met deze vertraging bij de AirPods (Pro)?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bluetooth-probleem: vertraagd geluid

Een welbekend probleem met bluetooth-apparaten is de (kleine) vertraging die door de draadloze verbinding ontstaat. Dit merk je soms wanneer je een game speelt op je iPhone. Het geluid komt dan met enige vertraging binnen op je AirPods (Pro 2).

Deze vertraging merk je een stuk minder bij het kijken van video’s. Het vertraagde geluid van de video wordt dan weggewerkt door het beeld iets achter te laten lopen op het geluid. Het verschil valt wel op als je een melding krijgt. Dat geluid komt dan wél met merkbare Bluetooth-vertraging binnen.

AirPods Pro 2 hebben de nieuwe H2-chip

De AirPods Pro 2 zijn voorzien de nieuwe H2-chip, die veel sneller is dan eerdere chips. Deze snelheid is onder andere terug te zien (te horen) in de vertraging die veroorzaakt wordt door de bluetooth-verbinding. Bij de AirPods Pro 2 is de vertraging veel minder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontwikkelaar én componist Stephen Coyle besloot dit te testen en ondervond dat AirPods steeds beter minder last hebben van bluetooth-vertraging. Heb je nog de eerste generatie AirPods? Misschien moet je dan toch eens overstappen, want met de AirPods Pro 2 heb je een stuk minder bluetooth-vertraging.

Opvallend is dat de AirPods Pro slechter scoren dan de AirPods 2 als het aankomt op de Bluetooth-vertraging. Coyle heeft de AirPods 3 niet getest, maar het zou interessant zijn om te zien hoe deze het doen tegenover de AirPods Pro. De AirPods Pro 2 zijn in ieder geval de beste keuze in deze test.

Nog steeds (te)veel vertraging bij AirPods

Volgens Coyle is Apple goed op weg op het gebied van bluetooth-vertraging. Er is volgens hem echter nog teveel tijdsverschil tussen het beeld en het binnenkrijgen van het geluid om het niet te horen. Als het verschil minder wordt, zorgt dat ook voor een realistischere kijk- en luisterervaring.

AirPods Pro 2 kopen

Wil je de AirPods Pro 2 kopen voor de feestdagen? Check dan even onze AirPods Pro 2-prijsvergelijker! Daarmee kun je gemakkelijk de beste prijs vinden.

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 284,95 Bekijk beste prijs

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.