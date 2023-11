Let op: Bluetooth makkelijk te hacken – vooral op Apple-apparaten

Door nieuwe kwetsbaarheden in Bluetooth kunnen aanvallers iPhones en MacBooks hacken, en zo vertrouwelijke gegevens onderscheppen. Dit moet je weten.

Bluetooth makkelijk te hacken

Er zijn onlangs nieuwe kwetsbaarheden ontdekt in het Bluetooth-protocol. Volgens Bleeping Computer kunnen aanvallers zich daardoor voordoen als apparaten, en verbindingen hacken tussen smartphones, notebooks, koptelefoons, luidsprekers en andere apparaten die Bluetooth-versies van 4.2 tot 5.2 gebruiken.

Onderzoekers hebben zes verschillende exploits (BLUFFS) gedemonstreerd, die gebruikt kunnen worden om zwakke encryptiesleutels te herleiden. Dit maakt het makkelijker voor aanvallers om Bluetooth-communicatie tussen apparaten te hacken.

Vooral AirDrop is kwetsbaar

Volgens experts is vooral AirDrop, dat gebruikmaakt van Bluetooth en wifi, bijzonder kwetsbaar. Aanvallers binnen het bereik van een iPhone of ander Apple-apparaat kunnen deze hacken, en mogelijk gevoelige foto’s, documenten en andere bestanden onderscheppen die via AirDrop worden gedeeld.

De kwetsbaarheden zijn van invloed op alle apparaten met Bluetooth die teruggaan tot 2014. Smartphones, tablets, computers, draadloze koptelefoons/speakers, smart home-gadgets en auto’s die Bluetooth Core Spec 4.2 en nieuwer ondersteunen, blijken kwetsbaar te zijn. Dit geldt ook voor de nieuwste iPhones, iPads en Macs met de nieuwste software.

Er is nog geen oplossing van Apple. Experts zeggen dat de manier waarop Bluetooth omgaat met encryptiesleutels moet worden veranderd om gebruikers te beschermen. Het is onduidelijk of oudere apparaten gepatcht kunnen worden en of fabrikanten dit overwegen om Bluetooth hacken tegen te gaan.

Om in de tussentijd het risico van Bluetooth hacken te minimaliseren, is het aan te raden om Bluetooth in het openbaar uit te schakelen, tenzij je actief een Bluetooth-koptelefoon of -oortjes gebruikt. Gebruik Bluetooth niet om persoonlijke zaken zoals foto’s te delen en vermijd het gebruik van openbare Bluetooth-apparaten zoals luidsprekers.

