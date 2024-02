Bluesky-app is nu open voor iedereen (maar dat is te laat)

Je hebt niet langer een uitnodiging nodig om een account aan te maken voor X-alternatief Bluesky. Dat is goed nieuws voor wie er mee aan de slag wil, het komt alleen te laat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bluesky-app is nu open voor iedereen

Bluesky is een alternatief voor X (voorheen Twitter), waar je tot nog toe een uitnodigingscode voor nodig had om een account aan te maken. Nu er geen uitnodigingscode meer nodig is, wordt het een stuk makkelijker om een account aan te maken.

Bluesky heeft tegelijkertijd aangekondigd binnenkort met moderatielabels te komen. Posts kunnen zodoende worden gelabeld, waarna gebruikers zich kunnen abonneren op die labels. Een organisatie kan zo bijvoorbeeld posts controleren op desinformatie en er vervolgens een label aan hangen.

Verder wil Bluesky deze maand het AT Protocol verder openstellen. Het platform zegt tegen The Verge dat andere organisaties straks zelf Bluesky-servers kunnen starten met hun eigen regels.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Einde invite-systeem komt te laat

Bluesky werd in 2019 mede door Twitter-oprichter Jack Dorsey binnen Twitter opgericht en in 2021 afgesplitst. Vorig jaar maart verscheen er een app van Bluesky in de App Store. De dienst kreeg in korte tijd ruim twee miljoen gebruikers en werd gezien als hét alternatief voor X.

Bluesky Social Bluesky PBLLC 7,2 (36 reviews) Gratis via App Store via App Store

Vanwege het invite-systeem stagneerde de groei van gebruikers vervolgens. Mensen die op zoek gingen naar een alternatief voor X kwamen daardoor eerder uit bij Mastodon. Uiteindelijk kwam daar ook nog de dienst Threads van Meta bij.

Nu je niet langer een uitnodiging nodig hebt om een account aan te maken en het openstellen van het AT Protocol aanstaande is, komt Bluesky misschien weer wat meer in beeld. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat deze maatregelen net te laat komen en veel mensen al zijn overgestapt naar bijvoorbeeld Threads of Mastodon.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!