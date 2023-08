Blootstellingsmeldingen op iPhone zijn uitgeschakeld: dit betekent dat

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft blootstellingsmeldingen uitgeschakeld op je iPhone. Wij leggen je uit wat de melding precies betekent!

Overheid schakelt blootstellingsmeldingen uit

Heb je recent een melding gekregen op je iPhone van het Ministerie van Volksgezondheid? Dan ben je niet de enige, want de overheid heeft de blootstellingsmeldingen voor het coronavirus definitief uitgeschakeld op je iPhone. Dit waren meldingen die je iPhone gaf als je in de buurt was geweest van iemand die besmet was met corona.

Gelukkig is de pandemie inmiddels (zo goed als) voorbij, waardoor het niet meer nodig is om de coronabesmettingen bij te houden. De overheid stopte in het voorjaar van 2022 al met de CoronaMelder-app. Sinds april 2022 wordt de app niet meer gebruikt, waardoor er dus ook geen anonieme gegevens van je meer werden verzameld. Nu bevestigt een laatste melding dus dat er ook geen blootstellingsmeldingen meer verzonden zullen worden op je iPhone.

CoronaMelder werkt al lang niet meer

De CoronaMelder-app was sinds oktober 2020 live in Nederland. Voor de app is speciale software ingezet, omdat apps normaal gesproken op de achtergrond geen data mogen verzamelen van omringende toestellen. Apple en Google sloegen daarom de handen ineen om dit op een privacyvriendelijke manier aan te pakken. Zo kon je via de blootstellingsmeldingen op je iPhone gewaarschuwd worden als je in de buurt was geweest van iemand met een positieve coronatest.

Op 13 februari 2022 waren er bijna zes miljoen downloads, waarvan 2,5 miljoen actieve gebruikers. Grote kans dus dat je deze week de volgende melding hebt gekregen op je iPhone: ‘Je volksgezondheidsinstantie heeft blootstellingsmeldingen uitgeschakeld’. Dit is niet nieuw, want de overheid is in september 2022 al helemaal gestopt met de app. Sindsdien kan je dus ook geen meldingen meer ontvangen.

Blootstellingsmeldingen handmatig uitzetten op iPhone

Apple verstuurt de laatste blootstellingsmelding naar iedereen die de CoronaMelder-app nog op zijn of haar iPhone heeft staan. Heb je de app niet meer? Dan krijg je de laatste melding dus ook niet meer. Heb je geen melding gekregen, terwijl de CoronaMelder-app wel nog op je telefoon staat? Dan kun je de blootstellingsmeldingen (en gegevensverzameling) als volgt uitschakelen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Blootstellingsmeldingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Schakel blootstellingsmeldingen uit’; Tik tot slot op ‘Schakel uit en verwijder gegevens’.

Daarnaast kun je de CoronaMelder-app gerust verwijderen van je iPhone, want er verschijnen geen blootstellingsmeldingen meer. De overheid is gestopt met het gebruiken van de app, waardoor het geen nut meer heeft om de CoronaMelder nog op je telefoon te laten staan. Dat scheelt bovendien weer wat geheugen, zodat er ruimte vrijkomt voor een app die wél nog in gebruik is!

