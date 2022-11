Nieuw patent: bloeddruk meten met Apple Watch stapje dichterbij

Grote kans dat je in de toekomst met de Apple Watch je bloeddruk kunt meten. Een patent dat Apple heeft aangevraagd (en gekregen) zorgt ervoor dat we weer een stapje dichterbij zijn.

Bloeddruk meten met Apple Watch weer stapje dichterbij

Wanneer je nu je bloeddruk moet meten, heb je een aparte bloeddrukmeter nodig. Bovendien moet je daar ook echt even de tijd voor nemen om de bloeddrukmeter goed zijn werk te laten doen. Straks hoeft dat misschien niet meer en heb je eigenlijk alleen nog een Apple Watch nodig.

Apple heeft namelijk een patent gekregen op een nieuwe manier om je bloeddruk te meten. Het patent is aangevraagd om gebruikt te worden in een toekomstige versie van de Beddit-slaapmonitor. Apple heeft Beddit in 2016 gekocht en met deze speciale band kun je je slaap meten.

De strip van de Beddit-slaapmonitor leg je simpelweg op je matras voor het slapen gaan. Wanneer je dan in bed gaat liggen begint de slaapmonitor meteen met meten en analyseren.

Apple wilt dus eerst deze strip voorzien van een manier om je bloeddruk te meten. Dat is goed nieuws, want het is heel goed mogelijk dat Apple deze techniek ook bij andere apparaten gaat gebruiken. Misschien kan Apple dan in het bandje van de Apple Watch ook deze sensoren stoppen.

Steeds meer gezondheidsfuncties voor de Apple Watch

Bijna elk jaar krijgt de Apple Watch er nieuwe gezondheidsfuncties bij. De Apple Watch Series 8 kreeg zelfs twee nieuwe sensoren. Een temperatuursensor aan de achterkant van het horloge (bij de huid) en een tweede sensor net onder het display. Met deze sensoren kunnen vrouwen hun menstruele cyclus in de gaten houden.

Uiteraard kun je ook je hartslag meten met elke Apple Watch Series 4 of nieuwer. En is het het mogelijk om met de meeste Apple Watches een Ecg (elektrocardiogram) te maken, waarop je je hartslag ziet.

Volgens Apple kun je met deze app atriumfibrilleren (een onregelmatige hartslag) detecteren, maar geen hartaanval voorspellen. Toch is de conclusie van een recent onderzoek dat het mogelijk is om met behulp van de Apple Watch een hartaanval te herkennen.

