Dit zijn de beste Black Friday 2025-deals voor streamingdiensten!

Maurice Snijders
Maurice Snijders
25 november 2025, 17:28
3 min leestijd
Ben je van plan om nog voor de feestdagen goedkope abonnementen op streamingdiensten te scoren, kijk dan eens naar deze Black Friday-deals!

Black Friday 2025-deals voor streamingdiensten

Als je meerdere abonnementen op streamingdiensten neemt, lopen de maandelijkse kosten al snel op. Reden temeer om toe te slaan tijdens Black Friday! We zetten de beste deals voor streamingdiensten die we hebben gevonden voor je op een rij. Voor meer Black Friday-aanbiedingen kijk je op onze overzichtspagina!

1. Videoland

deals streamingdiensten

Bij Videoland heb je tijdens Black Friday twee aanbiedingen om uit te kiezen. Het Basisabonnement (met reclame) kost nu tijdelijk zes maanden lang geen 5,99 euro per maand, maar 3,99 euro per maand. Kies je voor het Plusabonnement (zonder reclame) dan betaal je zes maanden lang geen 10,99 euro per maand, maar 8,99 euro per maand. Deze actie loopt tot en met 1 december 2025.

Bekijk hier de aanbieding bij Videoland

2. Apple TV

Black Friday

Ook Apple TV heeft momenteel een tijdelijke aanbieding, al lijkt Apple het niet aan Black Friday te hebben gekoppeld. Sluit je nu een abonnement af op Apple TV dan betaal je zes maanden lang geen 9,99 euro per maand, maar 4,99 euro. Het is niet duidelijk hoe lang deze aanbieding nog loopt.

Bekijk hier de aanbieding bij Apple TV

3. SkyShowtime

deals streamingdiensten

SkyShowtime biedt net als Videoland twee verschillende opties aan. Kies je voor het Standaard-abonnement (Full-hd, 2 schermen, 30 downloads per maand), dan betaal je nu tijdelijk zes maanden lang geen 8,99 euro per maand, maar 5,99 euro per maand. Ga je voor het Premium-abonnement (4K, 5 schermen, 100 downloads per maand), dan ben je nu tijdelijk zes maanden lang geen 11,99 euro per maand kwijt, maar slechts 7,99 euro per maand. Deze aanbieding eindigt op 1 december 2025.

Bekijk hier de aanbieding bij SkyShowtime

4. HBO Max

deals streamingdiensten

HBO Max heeft momenteel een Black Friday-deal die beschikbaar is tot en met 1 december 2025. Deze aanbieding is wel alleen geldig voor nieuwe abonnees. Je betaalt bij deze deal 12 maanden lang geen 5,99 euro per maand, maar slechts 2,99 euro per maand. Je bent dus een jaar lang de helft goedkoper uit!

Bekijk hier de aanbieding bij HBO Max

Meer Black Friday-deals?

Apps Diensten Apple TV iPhone Apple

