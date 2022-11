Wanneer is Black Friday 2022 en 6 tips om je voor te bereiden

Het is bijna weer zover: Black Friday komt eraan! iPhoned vertelt je wanneer je klaar moet zitten en we geven je ook 6 tips om je goed voor te bereiden op Black Friday 2022! Dan weet je zeker dat je straks de beste deals te pakken hebt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer is Black Friday 2022

Black Friday is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarin (online) winkels flinke kortingen geven. Het is overgewaaid uit Amerika en vindt plaats op de dag na Thanksgiving Day.

De meeste Amerikanen hebben die vrijdag dan ook vrij. Het grote kortingsfeest is sinds een paar jaar ook in enorm populair geworden en wordt hier vaak gebruikt om goedkoop cadeau’s voor Sinterklaas en Kerstmis in te slaan.

Officieel valt Black Friday dit jaar op 25 november, maar de meeste grote winkels beginnen al veel eerder met stunten. De eerste aanbiedingen komen dan tijdens ‘Singles Day’, dat elk jaar op 11 november valt. Maar ook dan zijn er al eerder aanbiedingen te vinden.

Met zoveel aanbiedingen en kortingen is het lastig om de échte prijspareltjes te spotten. Houd daarom de komende tijd de iPhoned-website goed in de gaten en abonneer je ook op de nieuwsbrief.

We verzamelen namelijk de hele maand november de beste deals voor je. Scheelt je weer een boel tijd en uitzoekwerk! Daarnaast hebben we ook nog een aantal handige tips voor je om niet mis te grijpen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

De beste tips voor Black Friday 2022

Voordat Black Friday 2022 echt van start gaat hebben we nog de volgende tips waarmee je je goed kunt voorbereiden. Zo weet je zeker dat je de beste kortingen krijgt en (ook belangrijk) niet teveel uitgeeft!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Maak een verlanglijstje

Het is natuurlijk leuk om willekeurig door de aanbiedingen van Black Friday 2022 te bladeren, maar dat kun je beter niet doen. Maak vooraf een lijstje met apparaten en producten die je ook écht wilt hebben. Ga je voor een nieuwe iPhone 14 Pro? Of toch liever die nieuwe AirPods Pro 2?

Door jezelf op deze manier te focussen loop je minder kans dat sommige zaken uitverkocht zijn en voorkom je dat je teveel geld uitgeeft.

2. Bepaal je budget

Samen met de vorige tip voor Black Friday 2022 is het belangrijk om vooraf je budget te bepalen. Je voorkomt daarmee dat je je teveel laat gaan en straks producten koopt die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt.

3. Extra kortingen bemachtigen

Bij sommige winkels kun je nog eens extra kortingen verdienen bovenop de toch al waanzinnige prijzen. Vaak kun je je inschrijven bij een nieuwsbrief waarmee je nog eens extra korting krijgt. Check daarom vooraf de websites of er nu al kortingscodes te verdienen zijn die je straks kunt gebruiken.

4. Shop online en bespaar tijd

Niet alleen online winkels doen mee met Black Friday 2022, ook reguliere winkels zitten vol met afgeprijsde artikelen. Toch kun je vaak tijdens de weken rondom Black Friday 2022 het beste online gaan shoppen. Je bespaart je een heleboel tijd en je voorkomt lange wachtrijen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Maak nu alvast accounts aan

Wanneer je al weet waar je wilt gaan scoren tijdens de Black Friday 2022-dagen, dan is het slim om nu alvast een account bij de websites aan te maken. Je kunt dan straks meteen inloggen en hoeft niet eerst al je gegevens in te vullen.

6. Wacht niet te lang: OP=OP

De laatste tip van onze Black Friday 2022-tips is misschien nog wel het belangrijkst: wacht niet te lang. Als je een interessante aanbieding met een leuke korting hebt gevonden moet je snel zijn.

Vaak zijn de beste aanbiedingen ook het snelste weg en geldt hier ook OP=OP. Het zou dan jammer zijn wanneer je die flinke korting misloopt omdat je te lang twijfelde.

Bekijk beste deals van Black Friday 2022 bij iPhoned!

Zoek jij de beste Black Friday deals? Dan ben je bij iPhoned aan het juiste adres. Net als voorgaande jaren verzamelen wij deze maand de beste deals voor Apple-gebruikers en zetten deze aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij.

Wil jij dus een nieuwe iPhone 14, AirPods (Pro), iPad, Apple Watch of een MacBook aanschaffen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Ook als je op zoek bent naar grote kortingen op koptelefoons, speakers of de Chromecast zit je hier goed. Houd daarom de komende maand iPhoned goed in de gaten voor de beste Black Friday 2022-deals!