Virtueel daten: binnenkort kun je videobellen op Tinder

Nu velen van ons aan huis gekluisterd zijn door het coronavirus, is de bekende dating-app Tinder nog populairder geworden. Daarom wordt uiterlijk in juni een videobelfunctie toegevoegd aan de app.



Videobellen op Tinder

Match, het bedrijf achter Tinder, komt met de functie haar gebruikers tegemoet. Gebruikers van de app hebben namelijk aan het bedrijf laten weten dat ze graag in de app met hun match willen videobellen.

Vanwege de coronacrisis moet iedereen zoveel mogelijk thuisblijven en is de horeca gesloten. Dat maakt het een stuk lastiger voor singles om te daten met hun Tinder-match. Door te videobellen kunnen gebruikers toch op date gaan, ook al kunnen ze elkaar niet in het echt ontmoeten.

Dating-apps populairder door social distancing

Social distancing heeft een positief effect op dating-apps. Deze zijn sinds de uitbraak van het coronavirus dan ook een stuk populairder geworden. De grootst groeiende categorie op Tinder is vrouwen onder de dertig. Afgelopen maand hebben zij 37 procent vaker geswipet dan in februari.

Match is naast Tinder ook de eigenaar van dating-app Hinge, wat meer gebruikt wordt door dertigers, maar nu ook meer actieve gebruikers heeft. Door social distancing is de vraag naar daten via een videogesprek groter geworden. Door de videobelfunctie toe te voegen, hoopt Match de groeiende groep van gebruikers vast te houden.

