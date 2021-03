iPhoned-uitgever BigSpark is op zoek naar nieuwe werknemers! Word jij onze nieuwe collega redacteur, datafeedmanager of seo-specialist?

Vacatures bij BigSpark: nieuwe collega’s gezocht!

Bij BigSpark zijn we op zoek naar drie nieuwe collega’s, op drie uiteenlopende disciplines. Via onze websites en apps helpen we maandelijks miljoenen gebruikers om de weg te vinden in de alledaagse wereld van tech. Wij zijn op zoek naar ondernemende en creatieve nieuwe collega’s die aan deze missie willen bijdragen.

Techredacteur (Full-time)

De redactie van Android Planet en iPhoned breidt uit! Per direct zijn we op zoek naar een enthousiaste techredacteur die ons komt versterken. Ben jij net afgestudeerd of heb je al ervaring in de (tech)journalistiek? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken. Bij BigSpark krijg je volop de kans om jezelf te ontwikkelen.

Dit ga je doen:

Iedere dag bedenk jij onderscheidende invalshoeken die aansluiten op onze doelgroep. Speel op een originele manier in op actuele gebeurtenissen, doe live verslag van een evenement, schrijf een duurzame gids die langere tijd betekenisvol blijft of verzin iets anders!

Je test de nieuwste smartphones, tablets en andere gadgets. Je speurt de App Store en Play Store af op zoek naar onderscheidende apps die de moeite waard zijn om gedownload te worden. Daarna leg je de voor- en nadelen bloot en vertaal je dit naar een objectief en onafhankelijk advies, bijvoorbeeld in een review.

Je helpt onze lezers om wegwijs te worden in de wereld van smartphones en tech. Je maakt koopgidsen en toestelpagina’s, waarmee je mensen helpt om betere (aankoop)keuzes te maken.

Je verdiept je in de trends, zet interviews op en checkt of de feiten kloppen. Je krijgt de ruimte om in een thema te duiken en hier een kwalitatief opiniestuk of achtergrondverhaal van te maken.

Je denkt samen met de rest van BigSpark mee over nieuwe manieren om onze websites te verbeteren en onze doelgroep nog beter te informeren en amuseren met de dingen die we maken.

Datafeed Manager (Part-time of Full-time)

BigSpark is per direct op zoek naar een Datafeed Manager die ons team komt versterken. Als Datafeed Manager heb je de verantwoordelijkheid om onze prijsvergelijkers op onze merken Android Planet en iPhoned kwalitatief op orde te houden en waar nodig uit te breiden met relevante aanbieders en hun datafeeds. Bovendien zorg je ervoor dat alle productversies en specificaties als eerste in onze productdatabase staan na releases. Ook denk je mee na over verbeteringen in de tooling en automatisering. Je voornaamste rol is om een optimale gebruikerservaring te bieden.

Dit ga je doen:

Het aansluiten van nieuwe partijen met hun datafeed in onze prijsvergelijker, met als doel een zo compleet mogelijk aanbod voor de bezoeker te bieden.

Anticiperen op mutaties van actieve partijen in hun propositie, zodat prijzen en proposities altijd kloppen.

Het monitoren, opsporen van (meet)fouten en direct oplossen hiervan, van alle huidige actieve partijen en hun product-prijs combinaties.

Het borgen van alle nieuwe of verbeterde processen op onze Wiki, zodat al je werk te allen tijde 100% overdraagbaar is.

SEO Specialist (starter/junior)

BigSpark is per direct op zoek naar een junior SEO Specialist die ons team komt versterken. De ideale kandidaat heeft al wat ervaring opgedaan met SEO en wil zich daar volledig in gaan specialiseren. Ben jij eraan toe om echt impact te gaan maken en heb je een passie voor persoonlijke technologie? Dan verwelkomen we jou graag in ons team!

Dit ga je doen: